النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد استقالة "حمدوك".. "البرهان" يؤكد ضرورة تشكيل حكومة مستقلة يتوافق عليها السودانيون

دعا إلى تحقيق أهداف الفترة الانتقالية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين.

وذكر خلال كلمة بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم، أنه من المهم العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبين "البرهان" أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.

وأتت كلمة "البرهان" بعد أقل من يوم على تقديم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك استقالته.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد استقالة "حمدوك".. "البرهان" يؤكد ضرورة تشكيل حكومة مستقلة يتوافق عليها السودانيون
سبق

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين.

وذكر خلال كلمة بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم، أنه من المهم العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبين "البرهان" أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.

وأتت كلمة "البرهان" بعد أقل من يوم على تقديم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك استقالته.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
07:59 PM

بعد استقالة "حمدوك".. "البرهان" يؤكد ضرورة تشكيل حكومة مستقلة يتوافق عليها السودانيون

دعا إلى تحقيق أهداف الفترة الانتقالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,853

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين.

وذكر خلال كلمة بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم، أنه من المهم العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبين "البرهان" أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.

وأتت كلمة "البرهان" بعد أقل من يوم على تقديم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك استقالته.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة