بعد استقالة "حمدوك".. "البرهان" يؤكد ضرورة تشكيل حكومة مستقلة يتوافق عليها السودانيون

دعا إلى تحقيق أهداف الفترة الانتقالية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين.

وذكر خلال كلمة بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم، أنه من المهم العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وبين "البرهان" أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.

وأتت كلمة "البرهان" بعد أقل من يوم على تقديم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك استقالته.