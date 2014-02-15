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"بلع لسانه".. شاهد ما حدث للاعب في الدوري المصري

نجا لاعب في الدوري المصري من الموت بأعجوبة، أمس الاثنين، في حادث مخيف تعرض فيه لإصابة قوية أدت إلى بلعه لسانه، ودخوله في غيبوبة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، شهدت مباراة مصر المقاصة وضيفه طلائع الجيش التي أقيمت أمس الاثنين، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري المصري لكرة القدم، تعرض لاعب أصحاب الأرض "هشام حافظ"، لإصابة قوية أدت إلى بلعه لسانه.

وتعرض "حافظ" لغيبوبة مؤقتة في الملعب، استدعت تدخل الجهاز الطبي الذي نجح في إنقاذ حياة اللاعب قبل نقله إلى المستشفى سريعًا لتلقي العلاج.

وكشف حافظ بعد تعافيه ونجاته من الموت، عن تفاصيل إصابته؛ حيث قال في اتصال هاتفي مع تلفزيون "أون تايم سبورت"، إنه تعرض لفقدان الوعي وارتجاج في المخ بعد أن "بلع لسانه"؛ مشيرًا إلى أنه فقد وعيه لمدة 15 دقيقة كاملة، قبل أن يستعيده ويدرك ما حدث له.

وأوضح أنه تعرض لاصطدام بأحد اللاعبين داخل المباراة، وأن طبيب طلائع الجيش، هاني درويش، تدخل لإنقاذ حياته وتم نقله للمستشفى.

وانتقد اللاعب قرار حكم المباراة بعدم إيقاف اللعب بعد إصابته؛ مشيرًا إلى أن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذه سريعًا، بعد وصوله للمستشفى؛ مؤكدًا أنه لو تأخر لدقائق لاختلف الأمر.

وأشار "حافظ" إلى أن إصابته تسببت في حالة من الهلع لأسرته، وأنه تفاجأ بوصول والدته من الفيوم، وأن والده كان في طريقه من السعودية للقاهرة للاطمئنان عليه.

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"بلع لسانه".. شاهد ما حدث للاعب في الدوري المصري
سبق

نجا لاعب في الدوري المصري من الموت بأعجوبة، أمس الاثنين، في حادث مخيف تعرض فيه لإصابة قوية أدت إلى بلعه لسانه، ودخوله في غيبوبة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، شهدت مباراة مصر المقاصة وضيفه طلائع الجيش التي أقيمت أمس الاثنين، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري المصري لكرة القدم، تعرض لاعب أصحاب الأرض "هشام حافظ"، لإصابة قوية أدت إلى بلعه لسانه.

وتعرض "حافظ" لغيبوبة مؤقتة في الملعب، استدعت تدخل الجهاز الطبي الذي نجح في إنقاذ حياة اللاعب قبل نقله إلى المستشفى سريعًا لتلقي العلاج.

وكشف حافظ بعد تعافيه ونجاته من الموت، عن تفاصيل إصابته؛ حيث قال في اتصال هاتفي مع تلفزيون "أون تايم سبورت"، إنه تعرض لفقدان الوعي وارتجاج في المخ بعد أن "بلع لسانه"؛ مشيرًا إلى أنه فقد وعيه لمدة 15 دقيقة كاملة، قبل أن يستعيده ويدرك ما حدث له.

وأوضح أنه تعرض لاصطدام بأحد اللاعبين داخل المباراة، وأن طبيب طلائع الجيش، هاني درويش، تدخل لإنقاذ حياته وتم نقله للمستشفى.

وانتقد اللاعب قرار حكم المباراة بعدم إيقاف اللعب بعد إصابته؛ مشيرًا إلى أن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذه سريعًا، بعد وصوله للمستشفى؛ مؤكدًا أنه لو تأخر لدقائق لاختلف الأمر.

وأشار "حافظ" إلى أن إصابته تسببت في حالة من الهلع لأسرته، وأنه تفاجأ بوصول والدته من الفيوم، وأن والده كان في طريقه من السعودية للقاهرة للاطمئنان عليه.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
01:07 PM

"بلع لسانه".. شاهد ما حدث للاعب في الدوري المصري

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أيمن حسن - الرياض
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نجا لاعب في الدوري المصري من الموت بأعجوبة، أمس الاثنين، في حادث مخيف تعرض فيه لإصابة قوية أدت إلى بلعه لسانه، ودخوله في غيبوبة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، شهدت مباراة مصر المقاصة وضيفه طلائع الجيش التي أقيمت أمس الاثنين، ضمن الأسبوع التاسع من الدوري المصري لكرة القدم، تعرض لاعب أصحاب الأرض "هشام حافظ"، لإصابة قوية أدت إلى بلعه لسانه.

وتعرض "حافظ" لغيبوبة مؤقتة في الملعب، استدعت تدخل الجهاز الطبي الذي نجح في إنقاذ حياة اللاعب قبل نقله إلى المستشفى سريعًا لتلقي العلاج.

وكشف حافظ بعد تعافيه ونجاته من الموت، عن تفاصيل إصابته؛ حيث قال في اتصال هاتفي مع تلفزيون "أون تايم سبورت"، إنه تعرض لفقدان الوعي وارتجاج في المخ بعد أن "بلع لسانه"؛ مشيرًا إلى أنه فقد وعيه لمدة 15 دقيقة كاملة، قبل أن يستعيده ويدرك ما حدث له.

وأوضح أنه تعرض لاصطدام بأحد اللاعبين داخل المباراة، وأن طبيب طلائع الجيش، هاني درويش، تدخل لإنقاذ حياته وتم نقله للمستشفى.

وانتقد اللاعب قرار حكم المباراة بعدم إيقاف اللعب بعد إصابته؛ مشيرًا إلى أن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذه سريعًا، بعد وصوله للمستشفى؛ مؤكدًا أنه لو تأخر لدقائق لاختلف الأمر.

وأشار "حافظ" إلى أن إصابته تسببت في حالة من الهلع لأسرته، وأنه تفاجأ بوصول والدته من الفيوم، وأن والده كان في طريقه من السعودية للقاهرة للاطمئنان عليه.

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