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شرطة الرياض تطيح بمواطن تحرَّش بامرأة في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرُّش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وتم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بمواطن تحرَّش بامرأة في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرُّش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وتم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
08:40 PM

شرطة الرياض تطيح بمواطن تحرَّش بامرأة في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,568

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرُّش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وتم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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