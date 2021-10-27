شرطة الرياض تطيح بمواطن تحرَّش بامرأة في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل

اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرُّش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وتم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.