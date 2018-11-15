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مقتل 25 حوثياً في تسلل فاشل بـ"دمت الضالع"

المعارك أسفرت عن إصابة 12 وأسر 8

قُتل 25 متمرداً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع محررة في قرى الحقب وبيت اليزيدي جنوبي غرب المدينة.

وأوضح أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا، وأجبرها على التراجع والفرار.

وأفاد المصدر بأن المعارك أسفرت عن مقتل 25 عنصراً من الميليشيا الانقلابية، وجرح 12 آخرين، وأسر 8 عناصر، وتدمير دبابة.

وتشهد مواقع عدة جنوبي وغربي مدينة دمت مواجهات متواصلة، وسط تقدمات كبيرة يحرزها اللواء 83 مدفعية بمريس.

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مقتل 25 حوثياً في تسلل فاشل بـ"دمت الضالع"
سبق

قُتل 25 متمرداً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع محررة في قرى الحقب وبيت اليزيدي جنوبي غرب المدينة.

وأوضح أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا، وأجبرها على التراجع والفرار.

وأفاد المصدر بأن المعارك أسفرت عن مقتل 25 عنصراً من الميليشيا الانقلابية، وجرح 12 آخرين، وأسر 8 عناصر، وتدمير دبابة.

وتشهد مواقع عدة جنوبي وغربي مدينة دمت مواجهات متواصلة، وسط تقدمات كبيرة يحرزها اللواء 83 مدفعية بمريس.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
08:05 PM

مقتل 25 حوثياً في تسلل فاشل بـ"دمت الضالع"

المعارك أسفرت عن إصابة 12 وأسر 8

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 25 متمرداً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع محررة في قرى الحقب وبيت اليزيدي جنوبي غرب المدينة.

وأوضح أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا، وأجبرها على التراجع والفرار.

وأفاد المصدر بأن المعارك أسفرت عن مقتل 25 عنصراً من الميليشيا الانقلابية، وجرح 12 آخرين، وأسر 8 عناصر، وتدمير دبابة.

وتشهد مواقع عدة جنوبي وغربي مدينة دمت مواجهات متواصلة، وسط تقدمات كبيرة يحرزها اللواء 83 مدفعية بمريس.

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