مقتل 25 حوثياً في تسلل فاشل بـ"دمت الضالع"

المعارك أسفرت عن إصابة 12 وأسر 8

قُتل 25 متمرداً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الخميس)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع محررة في قرى الحقب وبيت اليزيدي جنوبي غرب المدينة.

وأوضح أن الجيش الوطني أفشل محاولة الميليشيا، وأجبرها على التراجع والفرار.

وأفاد المصدر بأن المعارك أسفرت عن مقتل 25 عنصراً من الميليشيا الانقلابية، وجرح 12 آخرين، وأسر 8 عناصر، وتدمير دبابة.

وتشهد مواقع عدة جنوبي وغربي مدينة دمت مواجهات متواصلة، وسط تقدمات كبيرة يحرزها اللواء 83 مدفعية بمريس.