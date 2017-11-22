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توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين قطر وسلطنة عُمان

بمقر الديوان الأميري بالدوحة

شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم توقيع 6 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية في التعاون العسكري، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، واتفاقية تعاون في مجال الاستثمار، واتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق، إضافةً إلى اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ.

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توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين قطر وسلطنة عُمان
سبق

شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم توقيع 6 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية في التعاون العسكري، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، واتفاقية تعاون في مجال الاستثمار، واتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق، إضافةً إلى اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
04:44 PM

توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين قطر وسلطنة عُمان

بمقر الديوان الأميري بالدوحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم توقيع 6 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية في التعاون العسكري، واتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، واتفاقية تعاون في مجال الاستثمار، واتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق، إضافةً إلى اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ.

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