بالصور.. وديان وأنهار السعودية "كنوز طبيعية" لا يعرفها الكثيرون

تُستغل في الزراعة والتنزه والسياحة

تُعرف الجزيرة العربية بالصحراء القاحلة؛ لندرة المياه فيها، ويتوقع الكثير عدم وجود أنهار بالجزيرة العربية، ولكن الحقيقة غير ذلك؛ فالسعودية تستحوذ فيها على 80% من مساحة الجزيرة العربية، ويوجد الكثير من الحقائق الطبيعية على أرضها المباركة؛ مثل الوديان وأنهار تجري وتسيل وبقاع خضراء، ويملأ الكلأ والعشب الأماكن المحيطة بالوديان والشعاب، وكأنك تعيش في مزارع وجنان تجري فيها الأنهار.

يُعرّف الجيولوجيون الوادي بأنه حوض أو منخفض طبيعي على سطح الأرض، ويكون غالباً بين السهول والهضاب والجبال، وتسيل به الأنهار والسيول التي تتدفق فيه تدريجياً من الأراضي الداخلية إلى البحر، فتشكل أنهاراً صغيرة وكبيرة، فتروي الإنسان والحيوان والأرض، وتمتاز أراضي الأودية بخصوبتها ما يجعلها صالحة للزراعة. وتتشابه الأودية في الشكل ويوجد عشرات من الأودية الكبيرة والصغيرة في السعودية يبلغ عددها 64 وادياً في الموسوعة العالمية.

أشهر وديان السعودية

الوادي الجبلي

هو وادي لجب، وهو من أشهر الوديان في السعودية في منطقة جازان، وهو من ضمن أودية تهامة السعودية ويتبع لجبال الريث، ويعتبر متنزهاً ومركزاً سياحياً كبيراً في السعودية ويتراوح عرضه بين 4 و6 أمتار، وارتفاعاته الحادة من 300-800 متر، ويمتلئ بالينابيع الباردة العذبة ويصل طوله إلى 15 كيلومتراً.

الوادي المبارك

وهو وادي العقيق من أشهر أودية المدينة المنورة، ويُعتبر من أكثر مناطق التنزه والسياحة لأهل المدينة والساحل، وتتجمع مياهه من منطقة العقيق التي تبعد عن المدينة أكثر من مائة كيلومتر، ويمر بذي الحليفة، فيلتقي بوادي قناة القادم من شرقي المدينة عند منطقة زغابة.

ويسيل وادي العقيق في الشتاء مثل نهر كبير، وفي السنوات التي تكثر فيها الأمطار تظل المياه فيه أشهراً عدة.

وقد ورد في الأحاديث أن العقيق واد مبارك ففي صحيح البخاري باب بعنوان (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "العقيق وادٍ مبارك") وفيه حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: "أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك".

الوادي الأكبر

هو وادي الحمض واسمه التاريخي وادي إضم أحد أكبر أودية شبة الجزيرة العربية ويبلغ طوله نحو 450 كم تقريباً يبدأ من منطقة المدينة المنورة حتى يصب في البحر الأحمر بين مدينتي أملج والوجه، ويتحول في بعض المواسم لنهر جارٍ.

وادي فاطمة

وادي فاطمة أحد أكبر أودية تهامة غرب السعودية، ويجري الوادي من الطائف لينتهي في بحره جدة، وهو وادٍ خصب وفير الماء، وبه العديد من القرى أهمها الجموم، وقد أُقيم بالوادي سد ضخم في عام 1405هـ هو سد وادي فاطمة. وسمي الوادي باسم وادي فاطمة في القرن العاشر الهجري.

وادي الروافد

وهو وادي الباطن، ويعد من أهم وديان السعودية وأكثرها اتساعاً ومساحةً، ويبدأ من مشارف المدينة المنورة، ويتجه نحو الشرق، ويغذيه أكثر من 300 رافد، بما فيها الروافد الصغيرة التي تسمى تلاعاً يصل إجمالي طوله إلى 1225 كم، ويشتهر بسياحة الصيد والسباق؛ لاتساعه وهو الوادي الوحيد الذي يقطع نصف الجزيرة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي.

أشهر وديان الرياض

هو وادي حنيفة ويعدّ المتنزه الأكبر لأهل العاصمة، ويتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي فيما بين حافة جبال طويق وجبل الهيت في الشرق بطول نحو 200 كم.

وادي الدواسر

ويقع في جنوب نجد، ويتجه إلى الشرق مروراً بهضبة طويق إلى أن ينتهي عند بداية الربع الخالي طوله يصل إلى 3 كم.

وديان عسير

يتكون وادي عسير من العديد من الوديان التي تحوي وادي تثليث الذي يبدأ من جبال عسير الجنوبية من سراة قحطان، ويتجه نحو الشمال باتجاه وادي الدواسر بعد أن يسير مسافة تتجاوز 500كم.

وادي الواحات

وهو وادي السرحان الذي يقطن فيه العديد من القبائل، ويستهوي الزوار هواة المغامرات واكتشاف الصحراء ويقع في أقصى شمال السعودية، وهو عبارة عن منخفض حوضين بين الهضبة الأردنية غرباً وهضبة الحرة شرقاً، ومنطقة الجوف جنوباً.