وقال وزير الأمن العام في بوروندى آلن جويلومي إن الأمطار الغزيرة تسببت في تدفق مياه نهر كاري إلى المناطق المحيطة بالنهر، بعد أن فاضت المياه على ضفافه.

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب 36 آخرون اليوم إثر هطول أمطار غزيرة في العاصمة البوروندية بوجمبورا.

مصرع وإصابة 48 شخصًا إثر فيضانات نهر كاري في بوروندي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-23 لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب 36 آخرون اليوم إثر هطول أمطار غزيرة في العاصمة البوروندية بوجمبورا. وقال وزير الأمن العام في بوروندى آلن جويلومي إن الأمطار الغزيرة تسببت في تدفق مياه نهر كاري إلى المناطق المحيطة بالنهر، بعد أن فاضت المياه على ضفافه.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 12:02 AM

مصرع وإصابة 48 شخصًا إثر فيضانات نهر كاري في بوروندي الأمطار الغزيرة تسببت في تدفق مياه النهر إلى المناطق المحيطة





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لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب 36 آخرون اليوم إثر هطول أمطار غزيرة في العاصمة البوروندية بوجمبورا.

وقال وزير الأمن العام في بوروندى آلن جويلومي إن الأمطار الغزيرة تسببت في تدفق مياه نهر كاري إلى المناطق المحيطة بالنهر، بعد أن فاضت المياه على ضفافه.