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بدء انطلاقة برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف الإسمنتية

لتنفيذ دورة فن الكونكريت لمدة أسبوع لعدد 15 متدربة

انطلق برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف الأسمنتية -النسخة الأولى- أمس بالتعاون مع جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل.

واستهدف البرنامج تنفيذ الجمعية لدورة فن الكونكريت لمدة أسبوع لعدد 15 متدربة وتزويدهن بمهارات حرفية لصناعة قوالب أسمنتية بطرق عصرية ومبتكرة بقيادة المدربة نضال البقعاوي.

ويأتي البرنامج ضمن مسار الإبداع والابتكار في استراتيجية أسمنت حائل للمسؤولية الاجتماعية، وتفعيلاً لدورها في مساعدة وتشجيع النساء والفتيات بمنطقة حائل على تعلّم المهن الحرفية والصناعات اليدوية وتساهم في ضمان دخل مالي مستدام ومبتكر لهذه الشريحة من المجتمع.

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بدء انطلاقة برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف الإسمنتية
سبق

انطلق برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف الأسمنتية -النسخة الأولى- أمس بالتعاون مع جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل.

واستهدف البرنامج تنفيذ الجمعية لدورة فن الكونكريت لمدة أسبوع لعدد 15 متدربة وتزويدهن بمهارات حرفية لصناعة قوالب أسمنتية بطرق عصرية ومبتكرة بقيادة المدربة نضال البقعاوي.

ويأتي البرنامج ضمن مسار الإبداع والابتكار في استراتيجية أسمنت حائل للمسؤولية الاجتماعية، وتفعيلاً لدورها في مساعدة وتشجيع النساء والفتيات بمنطقة حائل على تعلّم المهن الحرفية والصناعات اليدوية وتساهم في ضمان دخل مالي مستدام ومبتكر لهذه الشريحة من المجتمع.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
05:19 PM

بدء انطلاقة برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف الإسمنتية

لتنفيذ دورة فن الكونكريت لمدة أسبوع لعدد 15 متدربة

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منصور الشلاقي - الرياض
0
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انطلق برنامج أسمنت حائل التدريبي للحرف الأسمنتية -النسخة الأولى- أمس بالتعاون مع جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل.

واستهدف البرنامج تنفيذ الجمعية لدورة فن الكونكريت لمدة أسبوع لعدد 15 متدربة وتزويدهن بمهارات حرفية لصناعة قوالب أسمنتية بطرق عصرية ومبتكرة بقيادة المدربة نضال البقعاوي.

ويأتي البرنامج ضمن مسار الإبداع والابتكار في استراتيجية أسمنت حائل للمسؤولية الاجتماعية، وتفعيلاً لدورها في مساعدة وتشجيع النساء والفتيات بمنطقة حائل على تعلّم المهن الحرفية والصناعات اليدوية وتساهم في ضمان دخل مالي مستدام ومبتكر لهذه الشريحة من المجتمع.

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