مبادرة مراكز التدريب الإقليمية تحتفي ببدء مرحلة التدريب والتطوير

بعد أن استقبلت أكثر من 500 لاعب موهوب

أقامت إدارة التطوير والمبادرات بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ احتفالات تدشين بمراكز التدريب الإقليمية في مدن : الرياض، المدينة المنورة، الدمام وجذة، بحضور عدد من اللاعبين السابقين والمدربين الوطنيين، وذلك في أعقاب اختتام فترة استقبال المواهب وبدء مرحلة التدريبين العملي والنظري.

وكانت مبادرة مراكز التدريب الإقليمية في المدن الأربع، والتي انطلقت أواخر شهر أكتوبر الماضي؛ قد استقبلت ما يزيد عن 500 لاعب موهوب، وقفت على مستوياتهم الفنية من خلال عدة تمارين واختبارات مخصصة خلال مراحل الفرز، قبل الانتقال لمراحل التدريب والتطوير.

ويستمر استقبال الموهوبين في مراكز التدريب الإقليمية يوم الأحد من كل أسبوع ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني ،saff.com.sa/rtc وملء استمارتي التسجيل والفحص الطبي للمركز المحدد، وإرسالهما بعد ذلك إلى البريد الإلكتروني المخصص.

يذكر أن مراكز التدريب الإقليمية تسعى إلى إيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين صغار السن، الذين لم يسبق لهم الانضمام للأندية والمنتخبات من خلال التجربة المفتوحة، وكذلك إيجاد الحلول لندرة المواهب في كرة القدم بالمملكة، إضافة إلى رفع عدد الممارسين للرياضة تمشياً مع رؤية المملكة 2030.