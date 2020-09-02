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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.500 كرتون تمور للنازحين من الجوف إلى مأرب

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2.500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2.500 أسرة.

ويأتي توزيع هذه التمور في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.500 كرتون تمور للنازحين من الجوف إلى مأرب
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2.500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2.500 أسرة.

ويأتي توزيع هذه التمور في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
04:41 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.500 كرتون تمور للنازحين من الجوف إلى مأرب

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2.500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2.500 أسرة.

ويأتي توزيع هذه التمور في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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