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عبر 109 مقرات.. "قياس" يتيح اختبار "الإنجليزية" في جميع مدن المملكة

طوال العام من خلال حساب المستفيد

أتاح المركز الوطني للقياس اختبار اللغة الإنجليزية STEP في جميع مناطق ومدن المملكة طوال العام.

وحدد "قياس" 109 مقرات للاختبارات المحوسبة والمنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة و22 مقرًا خارجها، وسيكون التسجيل من خلال حساب المستفيد على الرابط:

https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر 109 مقرات.. "قياس" يتيح اختبار "الإنجليزية" في جميع مدن المملكة
سبق

أتاح المركز الوطني للقياس اختبار اللغة الإنجليزية STEP في جميع مناطق ومدن المملكة طوال العام.

وحدد "قياس" 109 مقرات للاختبارات المحوسبة والمنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة و22 مقرًا خارجها، وسيكون التسجيل من خلال حساب المستفيد على الرابط:

https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
06:03 PM

عبر 109 مقرات.. "قياس" يتيح اختبار "الإنجليزية" في جميع مدن المملكة

طوال العام من خلال حساب المستفيد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,067

أتاح المركز الوطني للقياس اختبار اللغة الإنجليزية STEP في جميع مناطق ومدن المملكة طوال العام.

وحدد "قياس" 109 مقرات للاختبارات المحوسبة والمنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة و22 مقرًا خارجها، وسيكون التسجيل من خلال حساب المستفيد على الرابط:

https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,531

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