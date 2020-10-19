أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الأحد. وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18804، ليصل إلى مستوى 741212 حالة. وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171، وفي 18 أكتوبر 16982. كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 80 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43726 حالة. ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150، وفي 19 أكتوبر 67.

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-19 أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الأحد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18804، ليصل إلى مستوى 741212 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171، وفي 18 أكتوبر 16982.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 80 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43726 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150، وفي 19 أكتوبر 67.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 06:42 PM

بريطانيا: 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا حادًا للإصابات اليومية





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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 18804 إصابات و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الأحد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18804، ليصل إلى مستوى 741212 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171، وفي 18 أكتوبر 16982.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 80 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43726 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150، وفي 19 أكتوبر 67.