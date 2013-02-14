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"الغذاء والدواء " تنهي جدل "الأوريو" و"الكحول": جميع منتجاتنا حلال

الهيئة شدّدت على حرصها ومتابعتها الأغذية للتأكّد من المواصفات المعتمدة

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إن جميع الأغذية في المملكة حلال، مؤكدةً حرصها ومتابعتها المنتجات الغذائية في المملكة والتأكّد من المواصفات القياسية المعتمدة.

جاء ذلك من خلال رد للهيئة عبر حسابها في تويتر على سؤال من أحد المتابعين حول احتواء منتج "أوريو" على كحول من عدمه.

يُذكر أن مصر شهدت خلال الساعات الـ 24 الماضية حالة من الجدل أثارتها قضية احتواء منتج شركة "أوريو" على كحول، بعد أن نشر موقع "القاهرة 24" بريداً إلكترونياً لرسائل منها بهذا الخصوص، في حين ردّت الشركة موضحة التفاصيل.

ووفق "روسيا اليوم" نقل موقع "القاهرة 24" عن شركة "أوريو" العالمية، قولها إن "حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنّعة له"، وذلك بعد نشر بريد إلكتروني للشركة، يكشف احتواء منتجها على كحول.

وخلال رسالتها لموقع "القاهرة 24"، قالت الشركة: "تعتمد شهادة الحلال للمنتج، وفقاً للبلد الذي يُصنع بها"، لافتة إلى أن "دولتين لم يخضع الأوريو فيهما لمعايير الحلال"، حيث نشر الموقع الرسائل المتبادلة مع الشركة.

وأوضحت الشركة قائلة: "الأوريو ليس حلالاً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.. لذلك نوصي المستخدمين دائماً بفحص المكونات والملصق، لضمان ملاءمتها لنظامك الغذائي".

وكان "القاهرة 24" قد نشر في وقتٍ سابقٍ بريداً إلكترونياً لشركة "أوريو"، يتضمن احتواء منتجها على الكحول، وذلك بعد وجود تعريف في الصفحة الرسمية للشركة، بعدم حلال منتجها، خاصة للديانة الإسلامية، حيث تواصل الموقع مع مرسلة للبريد الإلكتروني، وهي فتاة تدعى ثريا شيخ البلد، لبنانية الجنسية، وتعيش في الولايات المتحدة، وأكدت أنها بمجرد قراءة تعريف المنتج على الصفحة الرسمية، أرسلت بريداً إلكترونياً للشركة، للتأكّد من حلال منتجها.

في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، قالت ثريا شيخ البلد: "بدأت الشك في احتواء بسكويت الأوريو على شيءٍ حرام، عندما ذكرت الصفحة الرسمية للمنتج أنه غير حلال، على الرغم من عدم احتوائه على خنزير أو مواد حيوانية".

وتابعت: "أنا بعثت للشركة إيميل، كتبت فيه هل الأوريو يحتوي على الكحول؟ وعلى طول بعتولي إيميل فيه الإجابة، أنه فعلاً الأوريو فيه كحول، لكن بنسبة قليلة"، مضيفة أن الشركة قالت لها: "عند استخدام الكحول في منتجاتنا بكمية كبيرة، سيتم وضع علامة على خط المكونات، ومع ذلك، عند استخدام مستخلص الفانيليا نضع في ملفات التعريف وجود الفانيليا في المنتج، ولكن نظراً لوجود الكحول بكمية دقيقة، لن تتم كتابته، لكن من المهم ملاحظة أن كل الكحول تقريباً من المستخلصات، يتبخر أثناء عملية الخبز".

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء " تنهي جدل "الأوريو" و"الكحول": جميع منتجاتنا حلال
سبق

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إن جميع الأغذية في المملكة حلال، مؤكدةً حرصها ومتابعتها المنتجات الغذائية في المملكة والتأكّد من المواصفات القياسية المعتمدة.

جاء ذلك من خلال رد للهيئة عبر حسابها في تويتر على سؤال من أحد المتابعين حول احتواء منتج "أوريو" على كحول من عدمه.

يُذكر أن مصر شهدت خلال الساعات الـ 24 الماضية حالة من الجدل أثارتها قضية احتواء منتج شركة "أوريو" على كحول، بعد أن نشر موقع "القاهرة 24" بريداً إلكترونياً لرسائل منها بهذا الخصوص، في حين ردّت الشركة موضحة التفاصيل.

ووفق "روسيا اليوم" نقل موقع "القاهرة 24" عن شركة "أوريو" العالمية، قولها إن "حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنّعة له"، وذلك بعد نشر بريد إلكتروني للشركة، يكشف احتواء منتجها على كحول.

وخلال رسالتها لموقع "القاهرة 24"، قالت الشركة: "تعتمد شهادة الحلال للمنتج، وفقاً للبلد الذي يُصنع بها"، لافتة إلى أن "دولتين لم يخضع الأوريو فيهما لمعايير الحلال"، حيث نشر الموقع الرسائل المتبادلة مع الشركة.

وأوضحت الشركة قائلة: "الأوريو ليس حلالاً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.. لذلك نوصي المستخدمين دائماً بفحص المكونات والملصق، لضمان ملاءمتها لنظامك الغذائي".

وكان "القاهرة 24" قد نشر في وقتٍ سابقٍ بريداً إلكترونياً لشركة "أوريو"، يتضمن احتواء منتجها على الكحول، وذلك بعد وجود تعريف في الصفحة الرسمية للشركة، بعدم حلال منتجها، خاصة للديانة الإسلامية، حيث تواصل الموقع مع مرسلة للبريد الإلكتروني، وهي فتاة تدعى ثريا شيخ البلد، لبنانية الجنسية، وتعيش في الولايات المتحدة، وأكدت أنها بمجرد قراءة تعريف المنتج على الصفحة الرسمية، أرسلت بريداً إلكترونياً للشركة، للتأكّد من حلال منتجها.

في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، قالت ثريا شيخ البلد: "بدأت الشك في احتواء بسكويت الأوريو على شيءٍ حرام، عندما ذكرت الصفحة الرسمية للمنتج أنه غير حلال، على الرغم من عدم احتوائه على خنزير أو مواد حيوانية".

وتابعت: "أنا بعثت للشركة إيميل، كتبت فيه هل الأوريو يحتوي على الكحول؟ وعلى طول بعتولي إيميل فيه الإجابة، أنه فعلاً الأوريو فيه كحول، لكن بنسبة قليلة"، مضيفة أن الشركة قالت لها: "عند استخدام الكحول في منتجاتنا بكمية كبيرة، سيتم وضع علامة على خط المكونات، ومع ذلك، عند استخدام مستخلص الفانيليا نضع في ملفات التعريف وجود الفانيليا في المنتج، ولكن نظراً لوجود الكحول بكمية دقيقة، لن تتم كتابته، لكن من المهم ملاحظة أن كل الكحول تقريباً من المستخلصات، يتبخر أثناء عملية الخبز".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:48 AM

"الغذاء والدواء " تنهي جدل "الأوريو" و"الكحول": جميع منتجاتنا حلال

الهيئة شدّدت على حرصها ومتابعتها الأغذية للتأكّد من المواصفات المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إن جميع الأغذية في المملكة حلال، مؤكدةً حرصها ومتابعتها المنتجات الغذائية في المملكة والتأكّد من المواصفات القياسية المعتمدة.

جاء ذلك من خلال رد للهيئة عبر حسابها في تويتر على سؤال من أحد المتابعين حول احتواء منتج "أوريو" على كحول من عدمه.

يُذكر أن مصر شهدت خلال الساعات الـ 24 الماضية حالة من الجدل أثارتها قضية احتواء منتج شركة "أوريو" على كحول، بعد أن نشر موقع "القاهرة 24" بريداً إلكترونياً لرسائل منها بهذا الخصوص، في حين ردّت الشركة موضحة التفاصيل.

ووفق "روسيا اليوم" نقل موقع "القاهرة 24" عن شركة "أوريو" العالمية، قولها إن "حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنّعة له"، وذلك بعد نشر بريد إلكتروني للشركة، يكشف احتواء منتجها على كحول.

وخلال رسالتها لموقع "القاهرة 24"، قالت الشركة: "تعتمد شهادة الحلال للمنتج، وفقاً للبلد الذي يُصنع بها"، لافتة إلى أن "دولتين لم يخضع الأوريو فيهما لمعايير الحلال"، حيث نشر الموقع الرسائل المتبادلة مع الشركة.

وأوضحت الشركة قائلة: "الأوريو ليس حلالاً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.. لذلك نوصي المستخدمين دائماً بفحص المكونات والملصق، لضمان ملاءمتها لنظامك الغذائي".

وكان "القاهرة 24" قد نشر في وقتٍ سابقٍ بريداً إلكترونياً لشركة "أوريو"، يتضمن احتواء منتجها على الكحول، وذلك بعد وجود تعريف في الصفحة الرسمية للشركة، بعدم حلال منتجها، خاصة للديانة الإسلامية، حيث تواصل الموقع مع مرسلة للبريد الإلكتروني، وهي فتاة تدعى ثريا شيخ البلد، لبنانية الجنسية، وتعيش في الولايات المتحدة، وأكدت أنها بمجرد قراءة تعريف المنتج على الصفحة الرسمية، أرسلت بريداً إلكترونياً للشركة، للتأكّد من حلال منتجها.

في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، قالت ثريا شيخ البلد: "بدأت الشك في احتواء بسكويت الأوريو على شيءٍ حرام، عندما ذكرت الصفحة الرسمية للمنتج أنه غير حلال، على الرغم من عدم احتوائه على خنزير أو مواد حيوانية".

وتابعت: "أنا بعثت للشركة إيميل، كتبت فيه هل الأوريو يحتوي على الكحول؟ وعلى طول بعتولي إيميل فيه الإجابة، أنه فعلاً الأوريو فيه كحول، لكن بنسبة قليلة"، مضيفة أن الشركة قالت لها: "عند استخدام الكحول في منتجاتنا بكمية كبيرة، سيتم وضع علامة على خط المكونات، ومع ذلك، عند استخدام مستخلص الفانيليا نضع في ملفات التعريف وجود الفانيليا في المنتج، ولكن نظراً لوجود الكحول بكمية دقيقة، لن تتم كتابته، لكن من المهم ملاحظة أن كل الكحول تقريباً من المستخلصات، يتبخر أثناء عملية الخبز".

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