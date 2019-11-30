مديرة جامعة الأميرة نورة ترفع أسمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

أكدت فخرها بتمكين المرأة والتي ارتفعت نسبة مشاركتها إلى 23.2%

قالت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الأستاذة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى؛ "تحتفل المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، وبهذه المناسبة الوطنية الغالية يشرفني أن أتقدم لمقامه الكريم، باسمي واسم جميع منسوبات ومنسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بأسمى آيات التهاني والتبريك داعية الله عز وجل أن يسبغ عليه وافر الصحة والعافية وأن يحفظه ذخرًا للوطن، ويوفقه وولي عهده الأمين، ما فيه رفعة اسم المملكة العربية السعودية في كل محفل.

وأردفت: اليوم مرت خمسةُ أعوام والمملكة تزدهر وتنمو وتسير بقيادة مليكها سلمان الحزم والعزم على خطى وثّابة ثابتة وإنجازات ضخمة في شتى المجالات والميادين ما جعلها مصدر فخر وعزة لنا جميعًا.

لقد حققت المملكة في أعوامها الخمسة الأخيرة مشروعات تنموية واقتصادية نوعية وتبنّت سياسات وقرارات للتطوير والتحديث والارتقاء بهذا الوطن، وكان لقرارات ومشروعات التعليم الحصة الأكبر، فيما عزز صدور نظام الجامعات الجديد أخيرًا من رفع تنافسية التعليم الجامعي ومخرجاته المستقبلية، بما يوفره النظام من مكتسبات على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع الإنتاجية، وتطوير القدرات العلمية والبحثية، وتذليل العقبات أمام مرونة صناعة القرار الجامعي.

وتابعت: "ولعل من بواعث فخرنا كسعوديات عناية حكومتنا الرشيدة بتمكين المرأة والتي ارتفعت نسبة مشاركتها في عهد الملك سلمان من 19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2 % بنهاية النصف الثاني من عام 2019 إيمانًا بدور المرأة المهم في خدمة الوطن ودفع عجلة التقدم".

وأضافت أن هذا الارتفاع بنسب تمكين المرأة مع ما يحظاه تعليمها من الاهتمام والتوسع والتجويد حافز لكل طالبة علم أن تبذل المزيد لتحقيق تطلعات الوطن ورفع رايته عالميًا؛ وهذا بلا شك ما تسعى إليه بنات نورة "طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن" في رحلة جادة لنيل العلم وبلوغ الطموحات والآمال، حتى رفعن اسم الوطن في كثير من المشاركات العلمية والمحافل الدولية في مختلف التخصصات والمجالات محليًا وعالميًا، يدفعهن لذلك شغف المحب للوطن وقيادته التي أيدتهن وذللت لهن كل العقبات.

وتابعت: إن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بما وصلت إليه اليوم وما قدمته إلا نتاج للدعم الأبوي الكريم من قائد النهضة والتقدم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نحو رؤية تنبض في قلوب السعوديين، وتسير بهم للمجد بحول الله.

وختمت: حفظ الله وطننا عزيزًا شامخًا، وحفظ ولاة أمرنا وقادة مسيرتنا التنموية، وأدام على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله.