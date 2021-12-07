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بالأسماء وبتوجيه من أمير تبوك.. تعيين أعضاء للمجالس المحلية بمحافظات المنطقة

أشاد بدورهم الهام متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم والمساهمة في تحقيق التنمية

وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، شُكره وتقديره لأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة السابقين ممن انتهت فترة عضويتهم؛ نظير ما قدموه من جهود خلال فترتهم.

كما رحّب بأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة الذين تم تعيينهم؛ متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم، ومشيرًا إلى الدور الهام للمجالس المحلية في خدمة الأهالي والمساهمة في تحقيق التنمية في محافظات المنطقة.

الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تعيين أعضاء المجالس المحلية بمحافظات منطقة تبوك لمدة أربع سنوات، ابتداءً من 17 ربيع الآخر 1443هـ؛ وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء المجلس المحلي من الأهالي بمحافظات منطقة تبوك:

محافظة أملج

١- هويدا بنت حمدان عبدالحميد الصيدلاني

حاصلة على درجة البكالوريوس في نظم معلومات من جامعة طيبة.

٢- سليمان بن غيث أحمد الحمدي

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية الملك فهد الأمنية.

٣- خلود بنت سلامة سالم العلاطي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة طيبة.

٤- شروق بنت منصور عطيفي الجهني

٥- سليم بن مسلم إبراهيم الفايدي

٦- علي بن حسين عبدالرحمن الشريف

٧- محمد بن مبروك عيد الجهني

محافظة الوجه

١- معاذ بن عبدالله أمين العلي

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الأحياء من جامعة الملك عبدالعزيز.

٢- أحلام بنت راشد سالم العرادي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.

٣- البندري بنت منصور مصطفى سحلي

حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة تبوك.

٤- تغريد بنت بدوي الشريف

حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة تبوك.

٥- أماني بنت سالم الطويرش

حاصلة على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة تبوك.

٦- عبدالله بن محمد البلوي

٧- محمد بن حسن أمين الشريف

محافظة تيماء

١- منار بنت محمد هبيكان العنزي

حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تبوك.

٢- أريج بنت عبدالله صالح التيماني

حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة طيبة.

٣- لافي بن ظاهر موسى العنزي

حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة تبوك.

٤- خلف بن هليل عيد العنزي

٥- لافي بن الأمعط غازي العنزي

٦- سعود بن عبدالعزيز ناجم التيماني

٧- فوزية بنت معان سويلم التيماني

محافظة ضباء

١- عبدالله بن محمد سالم العميري

حاصل على درجة البكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة الملك سعود.

٢- عبير بنت هاشم جلال الشريف

حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة تبوك.

٣- عودة بن حماد حسن الحويطي

٤- عزيزة بنت محمود علي الطويل

٥- رباب بنت رشاد محمود شعبان

٦- سالم بن طويلع محمد الحويطي

٧- أنور بن حسن حسين النجار

محافظة حقل

١- عبدالله بن رزق سالم الحويطي

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية.

٢- فاطمة بنت محمد سلمان الدبر

حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة تبوك.

٣- علي بن سالم حسين العمراني

٤- طلال بن حماد حسن أبو العز

٥- جازية بنت عبدالله فرج العمراني

محافظة البدع

١- سحر بنت عودة سالم المسعودي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة تبوك.

٢- فاطمة بنت سليم عيد العميري

حاصلة على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تبوك.

٣- محمد بن سويلم سليم المسعودي

٤- سلمان بن رفيع سلمان المسعودي

٥- جمعة بن فريج روضان العميري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء وبتوجيه من أمير تبوك.. تعيين أعضاء للمجالس المحلية بمحافظات المنطقة
سبق

وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، شُكره وتقديره لأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة السابقين ممن انتهت فترة عضويتهم؛ نظير ما قدموه من جهود خلال فترتهم.

كما رحّب بأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة الذين تم تعيينهم؛ متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم، ومشيرًا إلى الدور الهام للمجالس المحلية في خدمة الأهالي والمساهمة في تحقيق التنمية في محافظات المنطقة.

الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تعيين أعضاء المجالس المحلية بمحافظات منطقة تبوك لمدة أربع سنوات، ابتداءً من 17 ربيع الآخر 1443هـ؛ وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء المجلس المحلي من الأهالي بمحافظات منطقة تبوك:

محافظة أملج

١- هويدا بنت حمدان عبدالحميد الصيدلاني

حاصلة على درجة البكالوريوس في نظم معلومات من جامعة طيبة.

٢- سليمان بن غيث أحمد الحمدي

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية الملك فهد الأمنية.

٣- خلود بنت سلامة سالم العلاطي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة طيبة.

٤- شروق بنت منصور عطيفي الجهني

٥- سليم بن مسلم إبراهيم الفايدي

٦- علي بن حسين عبدالرحمن الشريف

٧- محمد بن مبروك عيد الجهني

محافظة الوجه

١- معاذ بن عبدالله أمين العلي

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الأحياء من جامعة الملك عبدالعزيز.

٢- أحلام بنت راشد سالم العرادي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.

٣- البندري بنت منصور مصطفى سحلي

حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة تبوك.

٤- تغريد بنت بدوي الشريف

حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة تبوك.

٥- أماني بنت سالم الطويرش

حاصلة على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة تبوك.

٦- عبدالله بن محمد البلوي

٧- محمد بن حسن أمين الشريف

محافظة تيماء

١- منار بنت محمد هبيكان العنزي

حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تبوك.

٢- أريج بنت عبدالله صالح التيماني

حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة طيبة.

٣- لافي بن ظاهر موسى العنزي

حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة تبوك.

٤- خلف بن هليل عيد العنزي

٥- لافي بن الأمعط غازي العنزي

٦- سعود بن عبدالعزيز ناجم التيماني

٧- فوزية بنت معان سويلم التيماني

محافظة ضباء

١- عبدالله بن محمد سالم العميري

حاصل على درجة البكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة الملك سعود.

٢- عبير بنت هاشم جلال الشريف

حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة تبوك.

٣- عودة بن حماد حسن الحويطي

٤- عزيزة بنت محمود علي الطويل

٥- رباب بنت رشاد محمود شعبان

٦- سالم بن طويلع محمد الحويطي

٧- أنور بن حسن حسين النجار

محافظة حقل

١- عبدالله بن رزق سالم الحويطي

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية.

٢- فاطمة بنت محمد سلمان الدبر

حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة تبوك.

٣- علي بن سالم حسين العمراني

٤- طلال بن حماد حسن أبو العز

٥- جازية بنت عبدالله فرج العمراني

محافظة البدع

١- سحر بنت عودة سالم المسعودي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة تبوك.

٢- فاطمة بنت سليم عيد العميري

حاصلة على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تبوك.

٣- محمد بن سويلم سليم المسعودي

٤- سلمان بن رفيع سلمان المسعودي

٥- جمعة بن فريج روضان العميري

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
09:50 AM

بالأسماء وبتوجيه من أمير تبوك.. تعيين أعضاء للمجالس المحلية بمحافظات المنطقة

أشاد بدورهم الهام متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم والمساهمة في تحقيق التنمية

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بدر الجبل - تبوك
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وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، شُكره وتقديره لأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة السابقين ممن انتهت فترة عضويتهم؛ نظير ما قدموه من جهود خلال فترتهم.

كما رحّب بأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة الذين تم تعيينهم؛ متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم، ومشيرًا إلى الدور الهام للمجالس المحلية في خدمة الأهالي والمساهمة في تحقيق التنمية في محافظات المنطقة.

الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تعيين أعضاء المجالس المحلية بمحافظات منطقة تبوك لمدة أربع سنوات، ابتداءً من 17 ربيع الآخر 1443هـ؛ وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء المجلس المحلي من الأهالي بمحافظات منطقة تبوك:

محافظة أملج

١- هويدا بنت حمدان عبدالحميد الصيدلاني

حاصلة على درجة البكالوريوس في نظم معلومات من جامعة طيبة.

٢- سليمان بن غيث أحمد الحمدي

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية الملك فهد الأمنية.

٣- خلود بنت سلامة سالم العلاطي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة طيبة.

٤- شروق بنت منصور عطيفي الجهني

٥- سليم بن مسلم إبراهيم الفايدي

٦- علي بن حسين عبدالرحمن الشريف

٧- محمد بن مبروك عيد الجهني

محافظة الوجه

١- معاذ بن عبدالله أمين العلي

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الأحياء من جامعة الملك عبدالعزيز.

٢- أحلام بنت راشد سالم العرادي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الملك عبدالعزيز.

٣- البندري بنت منصور مصطفى سحلي

حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة تبوك.

٤- تغريد بنت بدوي الشريف

حاصلة على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة تبوك.

٥- أماني بنت سالم الطويرش

حاصلة على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة تبوك.

٦- عبدالله بن محمد البلوي

٧- محمد بن حسن أمين الشريف

محافظة تيماء

١- منار بنت محمد هبيكان العنزي

حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تبوك.

٢- أريج بنت عبدالله صالح التيماني

حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة طيبة.

٣- لافي بن ظاهر موسى العنزي

حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة تبوك.

٤- خلف بن هليل عيد العنزي

٥- لافي بن الأمعط غازي العنزي

٦- سعود بن عبدالعزيز ناجم التيماني

٧- فوزية بنت معان سويلم التيماني

محافظة ضباء

١- عبدالله بن محمد سالم العميري

حاصل على درجة البكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة الملك سعود.

٢- عبير بنت هاشم جلال الشريف

حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغات والترجمة من جامعة تبوك.

٣- عودة بن حماد حسن الحويطي

٤- عزيزة بنت محمود علي الطويل

٥- رباب بنت رشاد محمود شعبان

٦- سالم بن طويلع محمد الحويطي

٧- أنور بن حسن حسين النجار

محافظة حقل

١- عبدالله بن رزق سالم الحويطي

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية.

٢- فاطمة بنت محمد سلمان الدبر

حاصلة على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة تبوك.

٣- علي بن سالم حسين العمراني

٤- طلال بن حماد حسن أبو العز

٥- جازية بنت عبدالله فرج العمراني

محافظة البدع

١- سحر بنت عودة سالم المسعودي

حاصلة على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة تبوك.

٢- فاطمة بنت سليم عيد العميري

حاصلة على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة تبوك.

٣- محمد بن سويلم سليم المسعودي

٤- سلمان بن رفيع سلمان المسعودي

٥- جمعة بن فريج روضان العميري

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,296
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,587
38 مليار ..

38 مليار ..

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