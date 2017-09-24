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"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546843 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,842 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8688 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2313 والحالات الحرجة 271حالة.

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"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546843 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,842 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8688 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2313 والحالات الحرجة 271حالة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
03:40 PM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
07:12 PM

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
7,397

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546843 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535,842 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8688 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2313 والحالات الحرجة 271حالة.

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