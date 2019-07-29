"عطية": مكرمة خادم الحرمين باستضافة 2000 حاج وحاجة إضافة أخوية لمواقفه مع اليمنيين

عبر عن تقديره لجهود المملكة في تذليل كل الصعاب والعراقيل أمام حجاج اليمن

اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية، أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي شهداء ومصابي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إضافة أخوية لمواقفه العربية والإسلامية مع إخوانه في اليمن.

جاء ذلك في تصريح له عقب صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 2000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وأشار الدكتور أحمد عطية إلى المواقف العظيمة لخادم الحرمين الشريفين والمملكة مع الشعب اليمني، في مختلف الجوانب، لا سيما الجانب العسكري والإغاثي والسياسي وغيرها.

وعبر عن تقديره لجهود الأشقاء في المملكة لتذليل كل الصعاب والعراقيل أمام حجاج اليمن، مشيداً بالتنظيم والمتابعة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، ممثلةً بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

من ناحية أخرى، نوهّ الدكتور أحمد عطية إلى أن وزارة الأوقاف في جمهورية اليمن قاربت على تفويج 15000 حاج من كل مناطق اليمن، دون استثناء ولا تمييز ولا تفريق، مشيراً إلى أن دخول آلاف الحجاج اليمنيين هو أقوى رد على المتشدقين بأسطوانة تسييس الحج، مؤكداً أن التاريخ لم يسجل أن المملكة سيست الحج، حتى مع الدول المختلفة معها سياسياً.

وأضاف عطية: "نحن في الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الأوقاف وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، رفعنا شعار أن الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس".

وفي ختام تصريحه، دعا الوزير اليمني جميع الحجاج إلى الابتعاد بهذه الشعيرة العظيمة عن أي مناكفات أو جدل، وأن ينشغلوا بالنسك فقط، والالتزام بالأنظمة المرعية لوزارة الأوقاف وللسلطات السعودية التي تنظم عملية الحج للمسلمين جميعاً.