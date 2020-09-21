"السديس" متفقدًا أعمال التطهير بالحرم: الإجراءات الاحترازية أعمال يُتقرب بها إلى الله

قال خلال تفقده إدارتي التطهير والوقاية: كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، عمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد والوقاية من تفشي فيروس (كورونا) داخل المسجد الحرام.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق؛ لا سيما أن ما يقام به من أعمال تطهير هي أعمال احترازية وقائية من شأنها دفع الضر والبلاء بعد إذن الله -عز وجل- عن قاصدي البيت الحرام وزائريه والمحافظة على هذا المكان العظيم طاهرًا معظمًا كما أمرنا ديننا الحنيف.

من جانب آخر، الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد محمد البقمي بمكتبه بالرئاسة.

وجرى خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة الاستعدادات في ظل جائحة كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.