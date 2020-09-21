النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديس" متفقدًا أعمال التطهير بالحرم: الإجراءات الاحترازية أعمال يُتقرب بها إلى الله

قال خلال تفقده إدارتي التطهير والوقاية: كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، عمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد والوقاية من تفشي فيروس (كورونا) داخل المسجد الحرام.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق؛ لا سيما أن ما يقام به من أعمال تطهير هي أعمال احترازية وقائية من شأنها دفع الضر والبلاء بعد إذن الله -عز وجل- عن قاصدي البيت الحرام وزائريه والمحافظة على هذا المكان العظيم طاهرًا معظمًا كما أمرنا ديننا الحنيف.

من جانب آخر، الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد محمد البقمي بمكتبه بالرئاسة.

وجرى خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة الاستعدادات في ظل جائحة كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس" متفقدًا أعمال التطهير بالحرم: الإجراءات الاحترازية أعمال يُتقرب بها إلى الله
سبق

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، عمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد والوقاية من تفشي فيروس (كورونا) داخل المسجد الحرام.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق؛ لا سيما أن ما يقام به من أعمال تطهير هي أعمال احترازية وقائية من شأنها دفع الضر والبلاء بعد إذن الله -عز وجل- عن قاصدي البيت الحرام وزائريه والمحافظة على هذا المكان العظيم طاهرًا معظمًا كما أمرنا ديننا الحنيف.

من جانب آخر، الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد محمد البقمي بمكتبه بالرئاسة.

وجرى خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة الاستعدادات في ظل جائحة كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
11:04 AM

"السديس" متفقدًا أعمال التطهير بالحرم: الإجراءات الاحترازية أعمال يُتقرب بها إلى الله

قال خلال تفقده إدارتي التطهير والوقاية: كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
888

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، عمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد والوقاية من تفشي فيروس (كورونا) داخل المسجد الحرام.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة بتطهير بيت الله العتيق؛ لا سيما أن ما يقام به من أعمال تطهير هي أعمال احترازية وقائية من شأنها دفع الضر والبلاء بعد إذن الله -عز وجل- عن قاصدي البيت الحرام وزائريه والمحافظة على هذا المكان العظيم طاهرًا معظمًا كما أمرنا ديننا الحنيف.

من جانب آخر، الْتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بقائد قوة أمن المسجد الحرام العقيد محمد البقمي بمكتبه بالرئاسة.

وجرى خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة الاستعدادات في ظل جائحة كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,206
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,928
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,739

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة