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دون الحاجة للأدوية.. هذه المشروبات الطبيعية تعزّز عمل الكبد

تىساعد على إعادة وظائفه وتنظيم عمله وخصائصه في إزالة السموم

بعيدًا عن تناول الأدوية، وصفت أخصائية تغذية روسية عددًا من الطرق الطبيعية التي تساعد على إعادة وظائف الكبد.

ففي مقابلة مع قناة "موسكو 24" التلفزيونية، تحدثت أخصائية التغذية والجهاز الهضمي الروسية، ألينا بوداكوفسكايا، عن عدد من المشروبات الطبيعية التي تعيد تنظيم عمل الكبد ووظائفه.

وقالت الأخصائية: "إن عصائر الجزر واليقطين من أكثرها صحة؛ فالجزر مثل جميع الخضار البرتقالية والصفراء، غني بالكاروتينات التي تقلّل من الآثار الضارّة للسموم. المعيار اليومي هو كوب من 250 مل".

عصير الشمندر

وأضافت بوداكوفسكايا قائلة: "عصير الشمندر أو البنجر، منتج لا غنى عنه في النظام الغذائي؛ لاحتوائه على مادة تمنع تطور السرطان، فهو يعزز تجديد خلايا الكبد، ويزيد أيضًا من خصائصه في إزالة السموم".

وتحدثت الخبيرة عن فوائد المياه المعدنية قائلة: "كما ولا تعتبر المياه المعدنية أقل فائدة، خاصة إذا كانت تحتوي على بيكربونات الكالسيوم "بمعنى آخر: يجب أن يكون المشروب مالحًا أو متوسط الملوحة"؛ حيث يساعد في تقليل العمليات الالتهابية للكبد، وتوتر المرارة، وتحسين تدفق الصفراء، ويعيد الهضم إلى طبيعته ويعيد جميع عمليات التمثيل الغذائي في الكبد".

ولفتت إلى أن الأصحاء يجب أن يستهلكوا كوبا من المياه المعدنية مرة واحدة في اليوم قبل نصف ساعة من وجبات الطعام. وفي حالة ضعف الكبد، يوصى بشرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم، وفقا لسبوتنيك.

القهوة

وأضافت القهوة إلى قائمة المواد؛ حيث إن الكافيين ينشط إفراز إنزيمات الكبد التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي. في الوقت نفسه نصحت باختيار قهوة طبيعية حصرًا وليست فورية، وعدم شرب أكثر من كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم، كما يمكن تناول هذه القهوة مع الحليب قليل الدسم "لا يزيد على 2.5٪". وينصح أيضًا بشرب الحليب نفسه لتحسين وظائف الكبد، ولكن يجب أن يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون "خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الدهون".

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دون الحاجة للأدوية.. هذه المشروبات الطبيعية تعزّز عمل الكبد
سبق

بعيدًا عن تناول الأدوية، وصفت أخصائية تغذية روسية عددًا من الطرق الطبيعية التي تساعد على إعادة وظائف الكبد.

ففي مقابلة مع قناة "موسكو 24" التلفزيونية، تحدثت أخصائية التغذية والجهاز الهضمي الروسية، ألينا بوداكوفسكايا، عن عدد من المشروبات الطبيعية التي تعيد تنظيم عمل الكبد ووظائفه.

وقالت الأخصائية: "إن عصائر الجزر واليقطين من أكثرها صحة؛ فالجزر مثل جميع الخضار البرتقالية والصفراء، غني بالكاروتينات التي تقلّل من الآثار الضارّة للسموم. المعيار اليومي هو كوب من 250 مل".

عصير الشمندر

وأضافت بوداكوفسكايا قائلة: "عصير الشمندر أو البنجر، منتج لا غنى عنه في النظام الغذائي؛ لاحتوائه على مادة تمنع تطور السرطان، فهو يعزز تجديد خلايا الكبد، ويزيد أيضًا من خصائصه في إزالة السموم".

وتحدثت الخبيرة عن فوائد المياه المعدنية قائلة: "كما ولا تعتبر المياه المعدنية أقل فائدة، خاصة إذا كانت تحتوي على بيكربونات الكالسيوم "بمعنى آخر: يجب أن يكون المشروب مالحًا أو متوسط الملوحة"؛ حيث يساعد في تقليل العمليات الالتهابية للكبد، وتوتر المرارة، وتحسين تدفق الصفراء، ويعيد الهضم إلى طبيعته ويعيد جميع عمليات التمثيل الغذائي في الكبد".

ولفتت إلى أن الأصحاء يجب أن يستهلكوا كوبا من المياه المعدنية مرة واحدة في اليوم قبل نصف ساعة من وجبات الطعام. وفي حالة ضعف الكبد، يوصى بشرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم، وفقا لسبوتنيك.

القهوة

وأضافت القهوة إلى قائمة المواد؛ حيث إن الكافيين ينشط إفراز إنزيمات الكبد التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي. في الوقت نفسه نصحت باختيار قهوة طبيعية حصرًا وليست فورية، وعدم شرب أكثر من كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم، كما يمكن تناول هذه القهوة مع الحليب قليل الدسم "لا يزيد على 2.5٪". وينصح أيضًا بشرب الحليب نفسه لتحسين وظائف الكبد، ولكن يجب أن يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون "خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الدهون".

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:21 PM

دون الحاجة للأدوية.. هذه المشروبات الطبيعية تعزّز عمل الكبد

تىساعد على إعادة وظائفه وتنظيم عمله وخصائصه في إزالة السموم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعيدًا عن تناول الأدوية، وصفت أخصائية تغذية روسية عددًا من الطرق الطبيعية التي تساعد على إعادة وظائف الكبد.

ففي مقابلة مع قناة "موسكو 24" التلفزيونية، تحدثت أخصائية التغذية والجهاز الهضمي الروسية، ألينا بوداكوفسكايا، عن عدد من المشروبات الطبيعية التي تعيد تنظيم عمل الكبد ووظائفه.

وقالت الأخصائية: "إن عصائر الجزر واليقطين من أكثرها صحة؛ فالجزر مثل جميع الخضار البرتقالية والصفراء، غني بالكاروتينات التي تقلّل من الآثار الضارّة للسموم. المعيار اليومي هو كوب من 250 مل".

عصير الشمندر

وأضافت بوداكوفسكايا قائلة: "عصير الشمندر أو البنجر، منتج لا غنى عنه في النظام الغذائي؛ لاحتوائه على مادة تمنع تطور السرطان، فهو يعزز تجديد خلايا الكبد، ويزيد أيضًا من خصائصه في إزالة السموم".

وتحدثت الخبيرة عن فوائد المياه المعدنية قائلة: "كما ولا تعتبر المياه المعدنية أقل فائدة، خاصة إذا كانت تحتوي على بيكربونات الكالسيوم "بمعنى آخر: يجب أن يكون المشروب مالحًا أو متوسط الملوحة"؛ حيث يساعد في تقليل العمليات الالتهابية للكبد، وتوتر المرارة، وتحسين تدفق الصفراء، ويعيد الهضم إلى طبيعته ويعيد جميع عمليات التمثيل الغذائي في الكبد".

ولفتت إلى أن الأصحاء يجب أن يستهلكوا كوبا من المياه المعدنية مرة واحدة في اليوم قبل نصف ساعة من وجبات الطعام. وفي حالة ضعف الكبد، يوصى بشرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب في اليوم، وفقا لسبوتنيك.

القهوة

وأضافت القهوة إلى قائمة المواد؛ حيث إن الكافيين ينشط إفراز إنزيمات الكبد التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي. في الوقت نفسه نصحت باختيار قهوة طبيعية حصرًا وليست فورية، وعدم شرب أكثر من كوبين أو ثلاثة أكواب في اليوم، كما يمكن تناول هذه القهوة مع الحليب قليل الدسم "لا يزيد على 2.5٪". وينصح أيضًا بشرب الحليب نفسه لتحسين وظائف الكبد، ولكن يجب أن يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون "خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الدهون".

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