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رسميًّا.. جحفلي يستمر هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد محمد جحفلي مدافع فريق الهلال.

وقال المركز الإعلامي عبر تغريدة: "تم تجديد عقد المدافع محمد جحفلي لمدة ثلاث سنوات مقبلة".

وانتقل اللاعب من صفوف فريق الفيصلي إلى الهلال قبل نحو أربعة مواسم، وقدم مستوى مميزًا مع الفريق، وتُوج خلالها بعدد من البطولات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. جحفلي يستمر هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة
سبق

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد محمد جحفلي مدافع فريق الهلال.

وقال المركز الإعلامي عبر تغريدة: "تم تجديد عقد المدافع محمد جحفلي لمدة ثلاث سنوات مقبلة".

وانتقل اللاعب من صفوف فريق الفيصلي إلى الهلال قبل نحو أربعة مواسم، وقدم مستوى مميزًا مع الفريق، وتُوج خلالها بعدد من البطولات.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
01:45 AM

رسميًّا.. جحفلي يستمر هلاليًّا لثلاث سنوات مقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد محمد جحفلي مدافع فريق الهلال.

وقال المركز الإعلامي عبر تغريدة: "تم تجديد عقد المدافع محمد جحفلي لمدة ثلاث سنوات مقبلة".

وانتقل اللاعب من صفوف فريق الفيصلي إلى الهلال قبل نحو أربعة مواسم، وقدم مستوى مميزًا مع الفريق، وتُوج خلالها بعدد من البطولات.

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