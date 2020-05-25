"عادل الزايدي" مساعداً للشؤون التعليمية بـ"تعليم شقراء"

بعد سنوات قضاها مديراً للإشراف بتعليم القريات

صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، بتكليف مدير الإشراف التربوي بتعليم القريات عادل بن منير الزايدي، مساعداً للشؤون المدرسية بإدارة التعليم بمحافظة شقراء.

ويعد "الزايدي" من القيادات المتميزة والتي حققت نجاحاً كبيراً في تطوير العمل الإشرافي والإداري بتعليم القريات.

وبهذه المناسبة كرّمت أسرة التعليم بالقريات "الزايدي" بمناسبة تكليفه مساعداً للشؤون المدرسية بتعليم شقراء، حيث تم الاحتفاء بالزايدي، في مقر بيت الطالب بحضور مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية ورؤساء الأقسام وعدد كبير من المشرفين التربويين.

وتحدث "الثبيتي" عن الجهود التي بذلها في أداء عمله وتطوير منظومة الإشراف، مرحّباً بجميع الحضور وبهذه الألفة والمحبة التي تسود أجواء التعليم بالقريات.

كما أثنى المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات مشعل الحواس، على زميلهم "الزايدي" وقيادته لعمله بالإشراف التربوي.

وأكد المساعد للشؤون المدرسية محمد بن ثابت الزايدي، على الدور الكبير الذي أداه عادل طوال فترة عمله بتعليم القريات، وتمنى مجموعة من زملاء المهنة التوفيق له.

وشكر عادل الزايدي جميع زملائه وإخوانه بتعليم القريات على مشاعرهم مقدراً لهم ما وجده من ألفة ومحبة وتعاون طوال عمله متمنياً التطور والازدهار لتعليم القريات.

وقدم مدير التعليم درعاً تذكارية وهدية باسم جميع منسوبي تعليم القريات، كما قدم مجموعة من مشرفي الإشراف التربوي وقادة المدارس الدروع والهدايا والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.