النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تعلن توافر ١٧٠ وظيفة إدارية وهندسية وفنية للجنسين

بمقر الوزارة وعدد من المناطق .. والتقديم إلكترونياً في ١٥ رجب لـ 10 أيام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توافر 170 وظيفة إدارية وفنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، وترغب بشغلها بنظام التعاقد، للعمل في ديوان الوزارة ومناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو مفصولاً من الخدمة بالدولة.

واشترطت توافر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية، وتوافر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين، مشيرة إلى أن الأولوية لمن يُجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

ولفتت الوزارة إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، مبينة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأوضحت أن التقديم على تلك الوظائف سيبدأ اعتباراً من تاريخ 15 رجب 1441هـ، الموافق 10 مارس 2020م، وسيبقى متاحاً لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها على الإنترنت، لذلك فإنها تشدّد على ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تعلن توافر ١٧٠ وظيفة إدارية وهندسية وفنية للجنسين
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توافر 170 وظيفة إدارية وفنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، وترغب بشغلها بنظام التعاقد، للعمل في ديوان الوزارة ومناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو مفصولاً من الخدمة بالدولة.

واشترطت توافر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية، وتوافر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين، مشيرة إلى أن الأولوية لمن يُجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

ولفتت الوزارة إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، مبينة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأوضحت أن التقديم على تلك الوظائف سيبدأ اعتباراً من تاريخ 15 رجب 1441هـ، الموافق 10 مارس 2020م، وسيبقى متاحاً لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها على الإنترنت، لذلك فإنها تشدّد على ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:27 AM

"البيئة" تعلن توافر ١٧٠ وظيفة إدارية وهندسية وفنية للجنسين

بمقر الوزارة وعدد من المناطق .. والتقديم إلكترونياً في ١٥ رجب لـ 10 أيام

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
4,605

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، توافر 170 وظيفة إدارية وفنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، وترغب بشغلها بنظام التعاقد، للعمل في ديوان الوزارة ومناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحسن السيرة السلوك، وألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو مفصولاً من الخدمة بالدولة.

واشترطت توافر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية، وتوافر اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين، مشيرة إلى أن الأولوية لمن يُجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

ولفتت الوزارة إلى أنه ستتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، مبينة أن الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأوضحت أن التقديم على تلك الوظائف سيبدأ اعتباراً من تاريخ 15 رجب 1441هـ، الموافق 10 مارس 2020م، وسيبقى متاحاً لمدة 10 أيام على موقع الوزارة الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها على الإنترنت، لذلك فإنها تشدّد على ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,950
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,709
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,098

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة