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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة

للتشاور والتباحث بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، جلسة مباحثات مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك بقصر التحرير في القاهرة.

وتناولت المباحثات العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وتضمن اللقاء اجتماعًا ثنائيًا بين الوزيرين ثم اجتماعًا موسعًا ضم الوفد المرافق.

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع الحرص المشترك للتشاور والتباحث بين البلدين الشقيقين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة بما يؤدي إلى التنسيق المشترك.

وأعرب عن تقديره لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاله استقباله له على تعزيز علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جهته رحب وزير الخارجية المصري بوزير الخارجية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والمنطقة العربية.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة
سبق

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، جلسة مباحثات مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك بقصر التحرير في القاهرة.

وتناولت المباحثات العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وتضمن اللقاء اجتماعًا ثنائيًا بين الوزيرين ثم اجتماعًا موسعًا ضم الوفد المرافق.

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع الحرص المشترك للتشاور والتباحث بين البلدين الشقيقين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة بما يؤدي إلى التنسيق المشترك.

وأعرب عن تقديره لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاله استقباله له على تعزيز علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جهته رحب وزير الخارجية المصري بوزير الخارجية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والمنطقة العربية.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
05:04 PM

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة

للتشاور والتباحث بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، جلسة مباحثات مع معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك بقصر التحرير في القاهرة.

وتناولت المباحثات العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وتضمن اللقاء اجتماعًا ثنائيًا بين الوزيرين ثم اجتماعًا موسعًا ضم الوفد المرافق.

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع الحرص المشترك للتشاور والتباحث بين البلدين الشقيقين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة بما يؤدي إلى التنسيق المشترك.

وأعرب عن تقديره لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاله استقباله له على تعزيز علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جهته رحب وزير الخارجية المصري بوزير الخارجية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والمنطقة العربية.

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