"الجرباء" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال "الجرباء": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.

وفي الختام، سأل "الجرباء"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على السعودية أمنها وأمانها.