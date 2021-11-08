"الجرباء" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة
رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال "الجرباء": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.
وفي الختام، سأل "الجرباء"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على السعودية أمنها وأمانها.
"الجرباء" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-08
رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال "الجرباء": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.
وفي الختام، سأل "الجرباء"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على السعودية أمنها وأمانها.
08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
05:23 PM
"الجرباء" يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة
رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتوليه مقاليد الحكم.
وقال "الجرباء": إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على الجميع، نستشعر فيها الفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- والحنكة القيادية.
وفي الختام، سأل "الجرباء"، اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على السعودية أمنها وأمانها.