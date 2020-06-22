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معهد الحرم المكي الشريف يبدأ استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ

في المرحلتين المتوسطة والثانوية بأقسامهما الثلاثة: الصباحي والمسائي والنسائي

بدأت إدارة معهد الحرم المكي الشريف اليوم استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بأقسامهما الثلاثة "القسم الصباحي والقسم المسائي والقسم النسائي".
وبيّن مدير المعهد الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي أن التسجيل سيستمر بمشيئة الله تعالى حتى يوم الاثنين 15/ 11/ 1441هـ عبر الرابط الإلكتروني https://me.classera.com/students/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgyNDY%3D#
وأشار مدير المعهد إلى أن شروط القبول تتمثل في أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جداً، علاوة على اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يحدد لاحقاً في حال القبول المبدئي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقاً طبياً.

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معهد الحرم المكي الشريف يبدأ استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ
سبق

بدأت إدارة معهد الحرم المكي الشريف اليوم استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بأقسامهما الثلاثة "القسم الصباحي والقسم المسائي والقسم النسائي".
وبيّن مدير المعهد الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي أن التسجيل سيستمر بمشيئة الله تعالى حتى يوم الاثنين 15/ 11/ 1441هـ عبر الرابط الإلكتروني https://me.classera.com/students/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgyNDY%3D#
وأشار مدير المعهد إلى أن شروط القبول تتمثل في أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جداً، علاوة على اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يحدد لاحقاً في حال القبول المبدئي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقاً طبياً.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
05:56 PM

معهد الحرم المكي الشريف يبدأ استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ

في المرحلتين المتوسطة والثانوية بأقسامهما الثلاثة: الصباحي والمسائي والنسائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بدأت إدارة معهد الحرم المكي الشريف اليوم استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بأقسامهما الثلاثة "القسم الصباحي والقسم المسائي والقسم النسائي".
وبيّن مدير المعهد الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي أن التسجيل سيستمر بمشيئة الله تعالى حتى يوم الاثنين 15/ 11/ 1441هـ عبر الرابط الإلكتروني https://me.classera.com/students/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgyNDY%3D#
وأشار مدير المعهد إلى أن شروط القبول تتمثل في أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جداً، علاوة على اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يحدد لاحقاً في حال القبول المبدئي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقاً طبياً.

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