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رفع دعوى فساد ضد حاكم مصرف لبنان في فرنسا

تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات

‬ذكرت مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في منظمة "شيربا" غير الحكومية لورا روسو، اليوم (الاثنين)، أن دعوى قضائية رُفعت في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.

ونقلت "رويترز" عن "روسو" أن الدعوى التي رُفعت يوم الجمعة الماضي تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات في فرنسا.

من جهته، أشار رياض سلامة إلى أنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب، وكشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق في مناسبات عدة تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.

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رفع دعوى فساد ضد حاكم مصرف لبنان في فرنسا
سبق

‬ذكرت مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في منظمة "شيربا" غير الحكومية لورا روسو، اليوم (الاثنين)، أن دعوى قضائية رُفعت في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.

ونقلت "رويترز" عن "روسو" أن الدعوى التي رُفعت يوم الجمعة الماضي تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات في فرنسا.

من جهته، أشار رياض سلامة إلى أنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب، وكشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق في مناسبات عدة تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
03:06 PM

رفع دعوى فساد ضد حاكم مصرف لبنان في فرنسا

تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ذكرت مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في منظمة "شيربا" غير الحكومية لورا روسو، اليوم (الاثنين)، أن دعوى قضائية رُفعت في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.

ونقلت "رويترز" عن "روسو" أن الدعوى التي رُفعت يوم الجمعة الماضي تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروهات في فرنسا.

من جهته، أشار رياض سلامة إلى أنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب، وكشف عن مصدر ثروته وعرض وثائق في مناسبات عدة تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار في عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.

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