وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتًا أو 1.3% عند 70.87 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في السابق.

وانخفض خام برنت 1%، مسجلًا 72.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق وفق "رويترز".

تراجع النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، متأثرًا بقرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق.

النفط يتراجع أكثر من 1% بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإمدادات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-19 تراجع النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، متأثرًا بقرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق. وانخفض خام برنت 1%، مسجلًا 72.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق وفق "رويترز". وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتًا أو 1.3% عند 70.87 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في السابق.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 09:20 AM

النفط يتراجع أكثر من 1% بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإمدادات سجل خام برنت 72.59 دولارًا للبرميل وتراجع "الأمريكي" 94 سنتًا





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تراجع النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، متأثرًا بقرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق.

وانخفض خام برنت 1%، مسجلًا 72.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق وفق "رويترز".

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتًا أو 1.3% عند 70.87 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في السابق.