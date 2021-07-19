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النفط يتراجع أكثر من 1% بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإمدادات

سجل خام برنت 72.59 دولارًا للبرميل وتراجع "الأمريكي" 94 سنتًا

تراجع النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، متأثرًا بقرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق.

وانخفض خام برنت 1%، مسجلًا 72.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق وفق "رويترز".

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتًا أو 1.3% عند 70.87 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في السابق.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يتراجع أكثر من 1% بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإمدادات
سبق

تراجع النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، متأثرًا بقرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق.

وانخفض خام برنت 1%، مسجلًا 72.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق وفق "رويترز".

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتًا أو 1.3% عند 70.87 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في السابق.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
09:20 AM

النفط يتراجع أكثر من 1% بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإمدادات

سجل خام برنت 72.59 دولارًا للبرميل وتراجع "الأمريكي" 94 سنتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع النفط أكثر من 1%، اليوم الاثنين، متأثرًا بقرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق.

وانخفض خام برنت 1%، مسجلًا 72.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق وفق "رويترز".

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتًا أو 1.3% عند 70.87 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في السابق.

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