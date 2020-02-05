"جامعة المؤسس" تطلق حملة توعوية عامة عن "فيروس كورونا"

تستهدف المنسوبين والطلبة والمجتمع داخل مدينة جدة لرفع نسبة الوعي

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز الحملة التوعوية والتثقيفية "بعدوى فيروس كورونا المستجد ncov 2019"؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بضـرورة اتخـاذ الجامعـات للخطـوات اللازمة تجـاه هـذا المـرض، ووضـع خطة لرفع نسبة الوعي.

ووجّه مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بتنفيذ خطة توعوية متكاملة، يشرف عليها مركز تعزيز الصحة بالجامعة بالتعاون مع الكليات الصحية والمستشفى الجامعي ومستشفى الأسنان، ومركز الخدمات الطبية برابغ.

وتستهدف الحملةُ المنسوبين والطلبةَ والمجتمعَ، باستخدام منصات الجامعة الإعلامية الإلكترونية؛ لنشر التوعية والتثقيف؛ من خلال تقديم النصائح والإرشادات لمنسوبي وطلاب الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية يشارك فيها نخبة من المختصين في الصحة الوقائية، وتتبعها عدة حملات ميدانية توعوية داخل الجامعة وفي أنحاء مدينة جدة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن الجامعة وتنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وتنفيذًا للأمر السامي الكريم بشـأن تطـورات تفشـي فيـروس كورونـا فـي الصيـن؛ فقد وضعت خطة متكاملة للتوعية وتقديم الإرشادات داخل وخارج الجامعة، انطلاقًا من دورها التوعوي والتثقيفي وتسخير كافة إمكاناتها لنشر وتعريف منسوبي وطلبة وكذلك المجتمع بأسباب الإصابة وطرق الوقاية.

من جانبه بيّن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، أن جهود الجامعة تركّز على الوقاية من خلال الخطط والبرامج التوعوية التي سيتم تنفيذها؛ حيث تم تشكيل لجان إشرافية وتنظيمية بمشاركة مختصين من داخل الجامعة؛ بهدف تعزيز دورها في نشر الثقافة الصحية والتوعوية من مصادرها الموثوقة معززين دور الجامعة الكبير في خدمة المجتمع، وأشار إلى أن الخطة هي احترازية ووقائية، وأن ارتفاع الوعي سيساهم بشكل كبير في تجنب الإصابة بهذا المرض.