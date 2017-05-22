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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8656.17 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.4 مليارات ريال لأكثر من 160 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 46.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8656.17 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تَقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، سبكيم العالمية، وبترو رابغ، ومكة، ومجموعة السريع الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات ولاء، والمراكز، وأنعام القبضة، وأليانز أس إف، والوطنية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.85% و4.37%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والمراكز، والإنماء، وسبكيم العالمية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي، والمراكز، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 23.13 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 3391.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 75 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8656.17 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 46.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8656.17 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تَقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، سبكيم العالمية، وبترو رابغ، ومكة، ومجموعة السريع الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات ولاء، والمراكز، وأنعام القبضة، وأليانز أس إف، والوطنية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.85% و4.37%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والمراكز، والإنماء، وسبكيم العالمية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي، والمراكز، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 23.13 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 3391.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 75 صفقة.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
04:21 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8656.17 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.4 مليارات ريال لأكثر من 160 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 46.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8656.17 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تَقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، سبكيم العالمية، وبترو رابغ، ومكة، ومجموعة السريع الأكثر ارتفاعًا؛ أما أسهم شركات ولاء، والمراكز، وأنعام القبضة، وأليانز أس إف، والوطنية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نِسَب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.85% و4.37%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والمراكز، والإنماء، وسبكيم العالمية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي، والمراكز، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 23.13 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 3391.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 75 صفقة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,701
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,674
29 مليار ..

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