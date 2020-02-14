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"طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020

كشفت عن رحلات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم

كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.

طيران ناس

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020
سبق

كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
08:51 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
10:37 PM

"طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020

كشفت عن رحلات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,223

كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.

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