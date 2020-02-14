كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.

"طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-14 كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 08:51 PM

اخر تعديل 14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 10:37 PM

"طيران ناس": "تيرانا" و"سالزبورغ" وصلالة والغردقة وجهاتنا الجديدة لصيف 2020 كشفت عن رحلات أخرى من الرياض وجدة والدمام والقصيم





A A A





5 مشاركة

كشف الرئيس التنفيذي لـ"طیران ناس" بندر بن عبدالرحمن المھنا؛ أن الشركة ستطلق قریبًا 4 وجھات جدیدة لصیف 2020م، والتي تتضمّن: "سالزبورغ" في النمسا، و"تیرانا" في ألبانیا، وصلالة في سلطنة عمان، والغردقة في مصر، كرحلات مباشرة ووجهات أخرى من الریاض وجدة والدمام والقصيم.