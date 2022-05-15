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عام دراسي حافل رياضيًّا بمكة.. 169 فعالية وشكر وميداليات

4561 طالبًا شارك بدوري المدارس بواقع 376 فريقًا.. 433 مباراة

نفّذ قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم العاصمة المقدسة، خلال العام الدراسي الحالي، 169 فعالية تنوعت بين برامج تدريبية وورش مُنَفذة لتحسين المخرجات التعليمية ودروس تطبيقية لتبادل الخبرات بين معلمي التربية البدنية وعقد اجتماعات مباشرة أو عن بُعد، ومبادرات شارك فيها 682 مشرفًا ومعلم تربية بدنية.

وحصل قسم التربية البدنية بتعليم مكة المكرمة على 8 خطابات شكر وتقدير من وزارة التعليم وعدد 11 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وحقق 20 بطولة داخليه و8 مشاركات خارجية.

كما شارك 4561 طالبًا في دوري المدارس، الذي نفّذه القسم بواقع 376 فريقًا مدرسيًّا، وأشرَفَ على تحكيمه 30 حكمًا لُعبت فيه 433 مباراة على ملاعب المدارس والأندية الرياضية.

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عام دراسي حافل رياضيًّا بمكة.. 169 فعالية وشكر وميداليات
سبق

نفّذ قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم العاصمة المقدسة، خلال العام الدراسي الحالي، 169 فعالية تنوعت بين برامج تدريبية وورش مُنَفذة لتحسين المخرجات التعليمية ودروس تطبيقية لتبادل الخبرات بين معلمي التربية البدنية وعقد اجتماعات مباشرة أو عن بُعد، ومبادرات شارك فيها 682 مشرفًا ومعلم تربية بدنية.

وحصل قسم التربية البدنية بتعليم مكة المكرمة على 8 خطابات شكر وتقدير من وزارة التعليم وعدد 11 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وحقق 20 بطولة داخليه و8 مشاركات خارجية.

كما شارك 4561 طالبًا في دوري المدارس، الذي نفّذه القسم بواقع 376 فريقًا مدرسيًّا، وأشرَفَ على تحكيمه 30 حكمًا لُعبت فيه 433 مباراة على ملاعب المدارس والأندية الرياضية.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:36 PM

عام دراسي حافل رياضيًّا بمكة.. 169 فعالية وشكر وميداليات

4561 طالبًا شارك بدوري المدارس بواقع 376 فريقًا.. 433 مباراة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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نفّذ قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم العاصمة المقدسة، خلال العام الدراسي الحالي، 169 فعالية تنوعت بين برامج تدريبية وورش مُنَفذة لتحسين المخرجات التعليمية ودروس تطبيقية لتبادل الخبرات بين معلمي التربية البدنية وعقد اجتماعات مباشرة أو عن بُعد، ومبادرات شارك فيها 682 مشرفًا ومعلم تربية بدنية.

وحصل قسم التربية البدنية بتعليم مكة المكرمة على 8 خطابات شكر وتقدير من وزارة التعليم وعدد 11 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وحقق 20 بطولة داخليه و8 مشاركات خارجية.

كما شارك 4561 طالبًا في دوري المدارس، الذي نفّذه القسم بواقع 376 فريقًا مدرسيًّا، وأشرَفَ على تحكيمه 30 حكمًا لُعبت فيه 433 مباراة على ملاعب المدارس والأندية الرياضية.

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