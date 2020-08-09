النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

خلال إجازة العيد.. ضبط 34 مخالفة للبرتوكولات الاحترازية بالجبيل الصناعية

جاءت الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وأعمال النظافة

نفذت الهيئة الملكية بالجبيل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، (845) جولة تفتيشية رقابية على المرافق التجارية والحيوية بمدينة الجبيل الصناعية، أسفرت عن ضبط (34) مخالفة للبرتوكولات الاحترازية والتجارية، وإغلاق أربعة محلات.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية على المرافق التجارية للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الهيئة الملكية، وتطبيق البروتوكولات الاحترازية، والتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة، وفحص حرارة المتسوقين، وارتداء الكمامات، ومطابقة الأسعار بين الرف وأجهزة المحاسبة للتأكد من صحة الأسعار، متضمنة قيمة الضريبة المضافة، إضافة إلى متابعة البروتوكولات الاحترازية للمراكز والمجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية بالمدينة، والبلاغات الواردة من غرفة عمليات الأمن الصناعي وإدارة الاتصال والإعلام، وتطبيق بادر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال إجازة العيد.. ضبط 34 مخالفة للبرتوكولات الاحترازية بالجبيل الصناعية
سبق

نفذت الهيئة الملكية بالجبيل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، (845) جولة تفتيشية رقابية على المرافق التجارية والحيوية بمدينة الجبيل الصناعية، أسفرت عن ضبط (34) مخالفة للبرتوكولات الاحترازية والتجارية، وإغلاق أربعة محلات.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية على المرافق التجارية للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الهيئة الملكية، وتطبيق البروتوكولات الاحترازية، والتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة، وفحص حرارة المتسوقين، وارتداء الكمامات، ومطابقة الأسعار بين الرف وأجهزة المحاسبة للتأكد من صحة الأسعار، متضمنة قيمة الضريبة المضافة، إضافة إلى متابعة البروتوكولات الاحترازية للمراكز والمجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية بالمدينة، والبلاغات الواردة من غرفة عمليات الأمن الصناعي وإدارة الاتصال والإعلام، وتطبيق بادر.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
04:15 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
05:15 PM

خلال إجازة العيد.. ضبط 34 مخالفة للبرتوكولات الاحترازية بالجبيل الصناعية

جاءت الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وأعمال النظافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
0
549

نفذت الهيئة الملكية بالجبيل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، (845) جولة تفتيشية رقابية على المرافق التجارية والحيوية بمدينة الجبيل الصناعية، أسفرت عن ضبط (34) مخالفة للبرتوكولات الاحترازية والتجارية، وإغلاق أربعة محلات.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية على المرافق التجارية للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الهيئة الملكية، وتطبيق البروتوكولات الاحترازية، والتأكد من أعمال النظافة والصيانة اللازمة، وفحص حرارة المتسوقين، وارتداء الكمامات، ومطابقة الأسعار بين الرف وأجهزة المحاسبة للتأكد من صحة الأسعار، متضمنة قيمة الضريبة المضافة، إضافة إلى متابعة البروتوكولات الاحترازية للمراكز والمجمعات التجارية والفنادق والشقق الفندقية بالمدينة، والبلاغات الواردة من غرفة عمليات الأمن الصناعي وإدارة الاتصال والإعلام، وتطبيق بادر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,205
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,029
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,507

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة