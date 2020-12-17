النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس لجان التحكيم بمهرجان الإبل: استحدثنا نظام التحكيم لضمان الشفافية

أكد وجود خبراء مؤهلين للكشف عن أي تجاوز

كشف رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الأمير خالد بن سلمان بن محمد؛ أنَّه تم استحداث نظام صارم للتحكيم لضمان العدالة بين المتسابقين.

وقال الأمير خالد خلال لقاء مع قناة الإخبارية السعودية: إنَّ "الجديد هذا العام في نظام التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، هو دمج كل ما يُعنى بمظهر وشكل الناقة تحت لجنة تحكيم واحدة".

وأضاف: "يمر التحكيم بمرحلتين؛ مرحلة التحكيم المبدئي، والتي تعمل على كشف أي خلل أو تجاوز بالناقة، وعليه يتم اختيار المتأهلين للتنافس في مرحلة التحكيم النهائي"، مشيرًا إلى أنه يوجد خبراء مؤهلون للكشف عن العبث والتأكد من مظهر الناقة، وأنه لا يوجد تدخل بشري في تزيينها.

وأوضح رئيس لجان التحكيم أنَّ القسم يُعدُّ تأكيدًا للمؤكد؛ فثقة اللجنة بالجميع لا حدود لها، ولكن لضمان الشفافية تم إسناد القسم إلى نخبة من الأكفاء ذوي الخبرة، للتأكد من شكل وجمال الناقة، مبينًا أنَّ النوق تدخل عرضًا ميدانيًّا لتتأكد اللجنة من أي مخالفة، ولإعطاء كل ذي حق حقه.

وأشار إلى أن معظم المعايير التي تهتم بها لجان التحكيم وتطبقها، هي معايير جمالية لتصنيف الناقة.


ورفع الأمير خالد شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لاهتمامهما بنادي الإبل، وحرص خادم الحرمين على رعاية المهرجان، وحضور الحفل الختامي، كما رفع شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل على المجهود المبذول في التنظيم هذا العام للمهرجان.

رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس لجان التحكيم بمهرجان الإبل: استحدثنا نظام التحكيم لضمان الشفافية
سبق

كشف رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الأمير خالد بن سلمان بن محمد؛ أنَّه تم استحداث نظام صارم للتحكيم لضمان العدالة بين المتسابقين.

وقال الأمير خالد خلال لقاء مع قناة الإخبارية السعودية: إنَّ "الجديد هذا العام في نظام التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، هو دمج كل ما يُعنى بمظهر وشكل الناقة تحت لجنة تحكيم واحدة".

وأضاف: "يمر التحكيم بمرحلتين؛ مرحلة التحكيم المبدئي، والتي تعمل على كشف أي خلل أو تجاوز بالناقة، وعليه يتم اختيار المتأهلين للتنافس في مرحلة التحكيم النهائي"، مشيرًا إلى أنه يوجد خبراء مؤهلون للكشف عن العبث والتأكد من مظهر الناقة، وأنه لا يوجد تدخل بشري في تزيينها.

وأوضح رئيس لجان التحكيم أنَّ القسم يُعدُّ تأكيدًا للمؤكد؛ فثقة اللجنة بالجميع لا حدود لها، ولكن لضمان الشفافية تم إسناد القسم إلى نخبة من الأكفاء ذوي الخبرة، للتأكد من شكل وجمال الناقة، مبينًا أنَّ النوق تدخل عرضًا ميدانيًّا لتتأكد اللجنة من أي مخالفة، ولإعطاء كل ذي حق حقه.

وأشار إلى أن معظم المعايير التي تهتم بها لجان التحكيم وتطبقها، هي معايير جمالية لتصنيف الناقة.


ورفع الأمير خالد شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لاهتمامهما بنادي الإبل، وحرص خادم الحرمين على رعاية المهرجان، وحضور الحفل الختامي، كما رفع شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل على المجهود المبذول في التنظيم هذا العام للمهرجان.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
05:34 PM

رئيس لجان التحكيم بمهرجان الإبل: استحدثنا نظام التحكيم لضمان الشفافية

أكد وجود خبراء مؤهلين للكشف عن أي تجاوز

A A A
نافل السبيعي - رماح
0
576

كشف رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الأمير خالد بن سلمان بن محمد؛ أنَّه تم استحداث نظام صارم للتحكيم لضمان العدالة بين المتسابقين.

وقال الأمير خالد خلال لقاء مع قناة الإخبارية السعودية: إنَّ "الجديد هذا العام في نظام التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، هو دمج كل ما يُعنى بمظهر وشكل الناقة تحت لجنة تحكيم واحدة".

وأضاف: "يمر التحكيم بمرحلتين؛ مرحلة التحكيم المبدئي، والتي تعمل على كشف أي خلل أو تجاوز بالناقة، وعليه يتم اختيار المتأهلين للتنافس في مرحلة التحكيم النهائي"، مشيرًا إلى أنه يوجد خبراء مؤهلون للكشف عن العبث والتأكد من مظهر الناقة، وأنه لا يوجد تدخل بشري في تزيينها.

وأوضح رئيس لجان التحكيم أنَّ القسم يُعدُّ تأكيدًا للمؤكد؛ فثقة اللجنة بالجميع لا حدود لها، ولكن لضمان الشفافية تم إسناد القسم إلى نخبة من الأكفاء ذوي الخبرة، للتأكد من شكل وجمال الناقة، مبينًا أنَّ النوق تدخل عرضًا ميدانيًّا لتتأكد اللجنة من أي مخالفة، ولإعطاء كل ذي حق حقه.

وأشار إلى أن معظم المعايير التي تهتم بها لجان التحكيم وتطبقها، هي معايير جمالية لتصنيف الناقة.


ورفع الأمير خالد شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لاهتمامهما بنادي الإبل، وحرص خادم الحرمين على رعاية المهرجان، وحضور الحفل الختامي، كما رفع شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل على المجهود المبذول في التنظيم هذا العام للمهرجان.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,373
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,280
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,663
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,080

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة