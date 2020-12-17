رئيس لجان التحكيم بمهرجان الإبل: استحدثنا نظام التحكيم لضمان الشفافية

أكد وجود خبراء مؤهلين للكشف عن أي تجاوز

كشف رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الأمير خالد بن سلمان بن محمد؛ أنَّه تم استحداث نظام صارم للتحكيم لضمان العدالة بين المتسابقين.



وقال الأمير خالد خلال لقاء مع قناة الإخبارية السعودية: إنَّ "الجديد هذا العام في نظام التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، هو دمج كل ما يُعنى بمظهر وشكل الناقة تحت لجنة تحكيم واحدة".



وأضاف: "يمر التحكيم بمرحلتين؛ مرحلة التحكيم المبدئي، والتي تعمل على كشف أي خلل أو تجاوز بالناقة، وعليه يتم اختيار المتأهلين للتنافس في مرحلة التحكيم النهائي"، مشيرًا إلى أنه يوجد خبراء مؤهلون للكشف عن العبث والتأكد من مظهر الناقة، وأنه لا يوجد تدخل بشري في تزيينها.



وأوضح رئيس لجان التحكيم أنَّ القسم يُعدُّ تأكيدًا للمؤكد؛ فثقة اللجنة بالجميع لا حدود لها، ولكن لضمان الشفافية تم إسناد القسم إلى نخبة من الأكفاء ذوي الخبرة، للتأكد من شكل وجمال الناقة، مبينًا أنَّ النوق تدخل عرضًا ميدانيًّا لتتأكد اللجنة من أي مخالفة، ولإعطاء كل ذي حق حقه.



وأشار إلى أن معظم المعايير التي تهتم بها لجان التحكيم وتطبقها، هي معايير جمالية لتصنيف الناقة.



ورفع الأمير خالد شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لاهتمامهما بنادي الإبل، وحرص خادم الحرمين على رعاية المهرجان، وحضور الحفل الختامي، كما رفع شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل على المجهود المبذول في التنظيم هذا العام للمهرجان.