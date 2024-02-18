وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "السحب الرعدية الممطرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الساعة 11:24 على الحدود السعودية - العراقية، وصلت إليّ أخبارٌ عن أمطار مصحوبة بحبات من البَرَد- على المركوز بين عرعر ورفحاء؛ متوقع توسع الأمطار، بإذن الله.

أكّد الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن سُحباً رعديّة مُمطرة على الحدود السعودية - العراقية بدأت قُبيل الظهيرة ومتوقع توسعها.

"الحصيني" متوقعاً توسعها: سُحب ماطرة وبَرَد على الحدود السعودية - العراقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-18 أكّد الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن سُحباً رعديّة مُمطرة على الحدود السعودية - العراقية بدأت قُبيل الظهيرة ومتوقع توسعها. وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "السحب الرعدية الممطرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الساعة 11:24 على الحدود السعودية - العراقية، وصلت إليّ أخبارٌ عن أمطار مصحوبة بحبات من البَرَد- على المركوز بين عرعر ورفحاء؛ متوقع توسع الأمطار، بإذن الله.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 12:26 PM

"الحصيني" متوقعاً توسعها: سُحب ماطرة وبَرَد على الحدود السعودية - العراقية قال إن موقعها بالمركوز بين عرعر ورفحاء وبدأت قُبيل الظهيرة وفق ما ورده





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أكّد الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن سُحباً رعديّة مُمطرة على الحدود السعودية - العراقية بدأت قُبيل الظهيرة ومتوقع توسعها.

وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "السحب الرعدية الممطرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الساعة 11:24 على الحدود السعودية - العراقية، وصلت إليّ أخبارٌ عن أمطار مصحوبة بحبات من البَرَد- على المركوز بين عرعر ورفحاء؛ متوقع توسع الأمطار، بإذن الله.