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هيئة حقوق الإنسان تنظّم ورشة عن معايير حقوق الإنسان الدولية

تستمر 3 أيام.. بمشاركة متخصصين من داخل المملكة وخارجها

نظّمت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي "آليات وطرق حماية حقوق الإنسان" وفق المعايير الدولية؛ بهدف تعزيز قدرات ومهارات موظفيها بما يساعد على تحقيق أهداف الهيئة في هذا المجال.

تأتي الورشة التي تستمر 3 أيام عبر 12 جلسة بمشاركة متخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الهيئة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وألقى المتحدثون خلال جلسات اليوم، نظرة عامة على أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة ودورها في حماية حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومفاهيمه والمصطلحات الأساسية، وأبرز الفروقات بينه وبين القانون الدولي الإنساني، وخصائص ومصادر وطبيعة التزامات الدول اتجاه حقوق الإنسان، كما استعرضت الجلسات الآليات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، والآليات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وحمايتها وتعزيزها في الإطار الوطني، والأنظمة الوطنية والأجهزة الرئيسة، والتدريب.

وتتناول جلسات اليوم الثاني التعريف بحماية حقوق الإنسان والمفاهيم المرتبطة بها، والقواعد المتبعة لتقييمها، والنظر في الشكاوى والبلاغات والتظلم، وآلية الشكاوى وفحصها والتحقق منها، وكذلك التحقيق في هذه الحالات وتقنيات مقابلة الشهود والضحايا، وآليات حماية الشهود والمصادر.

وتتطرق جلسات اليوم الثالث والأخير، إلى التوثيق لأوضاع حقوق الإنسان ومفهومهما وآلياتهما والغاية منهما، والمبادئ والمعايير الوطنية، كما تستعرض نماذج عملية للتوثيق، وتقصي الحقائق ومفهوم بعثات لجان التحقيق، وآليات عمل البعثات في المؤسسات الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة حقوق الإنسان تنظّم ورشة عن معايير حقوق الإنسان الدولية
سبق

نظّمت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي "آليات وطرق حماية حقوق الإنسان" وفق المعايير الدولية؛ بهدف تعزيز قدرات ومهارات موظفيها بما يساعد على تحقيق أهداف الهيئة في هذا المجال.

تأتي الورشة التي تستمر 3 أيام عبر 12 جلسة بمشاركة متخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الهيئة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وألقى المتحدثون خلال جلسات اليوم، نظرة عامة على أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة ودورها في حماية حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومفاهيمه والمصطلحات الأساسية، وأبرز الفروقات بينه وبين القانون الدولي الإنساني، وخصائص ومصادر وطبيعة التزامات الدول اتجاه حقوق الإنسان، كما استعرضت الجلسات الآليات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، والآليات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وحمايتها وتعزيزها في الإطار الوطني، والأنظمة الوطنية والأجهزة الرئيسة، والتدريب.

وتتناول جلسات اليوم الثاني التعريف بحماية حقوق الإنسان والمفاهيم المرتبطة بها، والقواعد المتبعة لتقييمها، والنظر في الشكاوى والبلاغات والتظلم، وآلية الشكاوى وفحصها والتحقق منها، وكذلك التحقيق في هذه الحالات وتقنيات مقابلة الشهود والضحايا، وآليات حماية الشهود والمصادر.

وتتطرق جلسات اليوم الثالث والأخير، إلى التوثيق لأوضاع حقوق الإنسان ومفهومهما وآلياتهما والغاية منهما، والمبادئ والمعايير الوطنية، كما تستعرض نماذج عملية للتوثيق، وتقصي الحقائق ومفهوم بعثات لجان التحقيق، وآليات عمل البعثات في المؤسسات الوطنية.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
01:55 PM
اخر تعديل
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
03:06 PM

هيئة حقوق الإنسان تنظّم ورشة عن معايير حقوق الإنسان الدولية

تستمر 3 أيام.. بمشاركة متخصصين من داخل المملكة وخارجها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّمت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل عبر الاتصال المرئي "آليات وطرق حماية حقوق الإنسان" وفق المعايير الدولية؛ بهدف تعزيز قدرات ومهارات موظفيها بما يساعد على تحقيق أهداف الهيئة في هذا المجال.

تأتي الورشة التي تستمر 3 أيام عبر 12 جلسة بمشاركة متخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الهيئة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وألقى المتحدثون خلال جلسات اليوم، نظرة عامة على أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة ودورها في حماية حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومفاهيمه والمصطلحات الأساسية، وأبرز الفروقات بينه وبين القانون الدولي الإنساني، وخصائص ومصادر وطبيعة التزامات الدول اتجاه حقوق الإنسان، كما استعرضت الجلسات الآليات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، والآليات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وحمايتها وتعزيزها في الإطار الوطني، والأنظمة الوطنية والأجهزة الرئيسة، والتدريب.

وتتناول جلسات اليوم الثاني التعريف بحماية حقوق الإنسان والمفاهيم المرتبطة بها، والقواعد المتبعة لتقييمها، والنظر في الشكاوى والبلاغات والتظلم، وآلية الشكاوى وفحصها والتحقق منها، وكذلك التحقيق في هذه الحالات وتقنيات مقابلة الشهود والضحايا، وآليات حماية الشهود والمصادر.

وتتطرق جلسات اليوم الثالث والأخير، إلى التوثيق لأوضاع حقوق الإنسان ومفهومهما وآلياتهما والغاية منهما، والمبادئ والمعايير الوطنية، كما تستعرض نماذج عملية للتوثيق، وتقصي الحقائق ومفهوم بعثات لجان التحقيق، وآليات عمل البعثات في المؤسسات الوطنية.

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