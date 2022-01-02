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رئيس الهلال "بن نافل ": الحمد لله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية

بعد الحصول على شهادة الكفاءة

أعلن نادي الهلال تحقيق شهادة الكفاءة المالية، اليوم الأحد، بعد سداد جميع الالتزامات، ليصبح قادراً على القيام بالتعاقدات في السوق الشتوية الحالية.

وقال رئيس الهلال فهد بن نافل، عبر حسابه على "تويتر": "وفاء الهلال بكافة التزاماته التعاقدية والمالية، يعد واحداً من أهم غاياتنا سواءً قبل أو بعد إقرار لائحة الكفاءة المالية للأندية".

وتابع: "الحمد لله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية بما يواكب مكانة الهلال.. شكراً لإخواني وأخواتي العاملين على جهودهم الكبيرة في هذا الملف".

ويكثف فريق الهلال الكروي الأول تحضيراته لمواجهة الفيصلي، مساء الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في كأس السوبر السعودي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الهلال "بن نافل ": الحمد لله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية
سبق

أعلن نادي الهلال تحقيق شهادة الكفاءة المالية، اليوم الأحد، بعد سداد جميع الالتزامات، ليصبح قادراً على القيام بالتعاقدات في السوق الشتوية الحالية.

وقال رئيس الهلال فهد بن نافل، عبر حسابه على "تويتر": "وفاء الهلال بكافة التزاماته التعاقدية والمالية، يعد واحداً من أهم غاياتنا سواءً قبل أو بعد إقرار لائحة الكفاءة المالية للأندية".

وتابع: "الحمد لله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية بما يواكب مكانة الهلال.. شكراً لإخواني وأخواتي العاملين على جهودهم الكبيرة في هذا الملف".

ويكثف فريق الهلال الكروي الأول تحضيراته لمواجهة الفيصلي، مساء الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في كأس السوبر السعودي.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
11:41 PM

رئيس الهلال "بن نافل ": الحمد لله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية

بعد الحصول على شهادة الكفاءة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال تحقيق شهادة الكفاءة المالية، اليوم الأحد، بعد سداد جميع الالتزامات، ليصبح قادراً على القيام بالتعاقدات في السوق الشتوية الحالية.

وقال رئيس الهلال فهد بن نافل، عبر حسابه على "تويتر": "وفاء الهلال بكافة التزاماته التعاقدية والمالية، يعد واحداً من أهم غاياتنا سواءً قبل أو بعد إقرار لائحة الكفاءة المالية للأندية".

وتابع: "الحمد لله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية بما يواكب مكانة الهلال.. شكراً لإخواني وأخواتي العاملين على جهودهم الكبيرة في هذا الملف".

ويكثف فريق الهلال الكروي الأول تحضيراته لمواجهة الفيصلي، مساء الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في كأس السوبر السعودي.

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