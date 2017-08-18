"الحصيني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله"

احتفل عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة، بزواج ابنه "عبدالله"، على كريمة الدكتور عثمان بن سعد النشوان، في الرياض، في حفل حضره العديد من الأهل والأصدقاء والمسؤولين ورجال الأعمال، وطلاب العلم، ومشايخ ووجهاء المجتمع، وعدد من الشخصيات الهامة.