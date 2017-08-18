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"الحصيني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله"

احتفل عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة، بزواج ابنه "عبدالله"، على كريمة الدكتور عثمان بن سعد النشوان، في الرياض، في حفل حضره العديد من الأهل والأصدقاء والمسؤولين ورجال الأعمال، وطلاب العلم، ومشايخ ووجهاء المجتمع، وعدد من الشخصيات الهامة.

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"الحصيني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله"
سبق

احتفل عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة، بزواج ابنه "عبدالله"، على كريمة الدكتور عثمان بن سعد النشوان، في الرياض، في حفل حضره العديد من الأهل والأصدقاء والمسؤولين ورجال الأعمال، وطلاب العلم، ومشايخ ووجهاء المجتمع، وعدد من الشخصيات الهامة.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:24 PM

"الحصيني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية في المملكة، بزواج ابنه "عبدالله"، على كريمة الدكتور عثمان بن سعد النشوان، في الرياض، في حفل حضره العديد من الأهل والأصدقاء والمسؤولين ورجال الأعمال، وطلاب العلم، ومشايخ ووجهاء المجتمع، وعدد من الشخصيات الهامة.

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