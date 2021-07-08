"العطوي": مراكز الدعم الصيفية استثمار إيجابي لأوقات وطاقات الطلاب

مدير تعليم ينبع يطّلع على سير العمل فيها ووقف على عدد من الحصص الدراسية

أكّد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، على أهمية مراكز الدعم التعليمي الصيفية في استثمار أوقات وطاقات الطلاب في الإجازة الصيفية بشكل إيجابي، لتعزيز مهارات الطلبة، وتنمية قدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، والمساهمة في بناء الشخصية المعتدلة والفاعلة في مجتمعها.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي قام بها اليوم لمركز الدعم التعليمي بمدرسة عبدالله بن عباس الابتدائية بتعليم المحافظة، يرافقه مدير الإشراف التربوي موسى بن عبد الرزاق الحمدي؛ وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والبرامج الداعمة والمقدمة للطلاب من خلال منصة مدرستي.

واطلع العطوي على سير العمل في المركز ووقف على عدد من الحصص الدراسية افتراضيًّا عبر منصة مدرستي، كما استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن الجهود المبذولة في تنفيذ الاختبار المحاكي للاختبارات الدولية في الفهم القرائي، وما تم من استعدادات تسهم في تطوير أداء الطلاب في هذه الاختبارات وتحقيق النتائج المرجوّة منها.

من جانبها وقفت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، على سير العمل في مركز الدعم التعليمي للبنات بالمدرسة العشرين الابتدائية بتعليم المحافظة، مؤكدة على تقديم كافة عناصر الدعم التي تساهم في تجويد العمل في هذه المراكز وتحقيق الهدف من إقامتها بمشاركة ما يقارب 1000 طالب وطالبة.

وأشارت الفايدي إلى أن خطة الوزارة في دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، تستمر لمدة ستة أسابيع، بدءًا من 3 ذي القعدة الجاري إلى 4 ذي الحجة المقبل، ومن 16 إلى 26 ذي الحجة تحت إشراف تربوي، وفق خطة زمنية محددة تركز على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة؛ وهي: القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقًا للجداول الدراسية المعدّة لكافة صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المدرجة في الدليل الإجرائي للمراكز، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، والتزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.