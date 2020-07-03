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في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح وغبار وأتربة على محافظتَي القنفذة والليث

تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.. تستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح وغبار وأتربة على محافظتَي القنفذة والليث
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:09 PM

في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح وغبار وأتربة على محافظتَي القنفذة والليث

تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.. تستمر حتى التاسعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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