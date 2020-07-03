في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح وغبار وأتربة على محافظتَي القنفذة والليث

تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.. تستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.