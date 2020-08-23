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الطائف.. "الثبيتي" يتفقد 3 مستشفيات ويشيد بجهود أبطال الصحة

اطلع على سير العمل وعاين الخدمات المقدمة للمراجعين والمنومين

زار المساعد العلاجي في صحة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، مساء السبت؛ ثلاثة مستشفيات في جنوب الطائف، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للمراجعين والمنومين واطلع على سير العمل.

الجولة التفقدية شملت مستشفيات السحن بني سعد، قيا، ميسان، ورافقه خلالها مدير إدارة المستشفيات في صحة الطائف هاضل العصيمي.

وأشاد "الثبيتي" بالجهود التي يبذلها أبطال الصحة في مستشفيات صحة الطائف، ووجه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين.


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الطائف.. "الثبيتي" يتفقد 3 مستشفيات ويشيد بجهود أبطال الصحة
سبق

زار المساعد العلاجي في صحة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، مساء السبت؛ ثلاثة مستشفيات في جنوب الطائف، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للمراجعين والمنومين واطلع على سير العمل.

الجولة التفقدية شملت مستشفيات السحن بني سعد، قيا، ميسان، ورافقه خلالها مدير إدارة المستشفيات في صحة الطائف هاضل العصيمي.

وأشاد "الثبيتي" بالجهود التي يبذلها أبطال الصحة في مستشفيات صحة الطائف، ووجه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين.


23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
09:49 PM

الطائف.. "الثبيتي" يتفقد 3 مستشفيات ويشيد بجهود أبطال الصحة

اطلع على سير العمل وعاين الخدمات المقدمة للمراجعين والمنومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار المساعد العلاجي في صحة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، مساء السبت؛ ثلاثة مستشفيات في جنوب الطائف، اطلع خلالها على الخدمات المقدمة للمراجعين والمنومين واطلع على سير العمل.

الجولة التفقدية شملت مستشفيات السحن بني سعد، قيا، ميسان، ورافقه خلالها مدير إدارة المستشفيات في صحة الطائف هاضل العصيمي.

وأشاد "الثبيتي" بالجهود التي يبذلها أبطال الصحة في مستشفيات صحة الطائف، ووجه ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين.


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