اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي التعاون لمدّة 4 سنوات برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشوديّ، وعضويّة كلّ من: سامي بن صالح الوابليّ (نائباً للرئيس)، المهندس عبدالكريم بن عبدالمحسن الغنيم، عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله، سلطان بن عبداللّه الشريدة، بندر بن سعد المانع.
وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة "الرشوديّ"
لمدّة 4 سنوات.. بعضويّة سامي بن صالح الوابليّ "نائباً للرئيس"
اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي التعاون لمدّة 4 سنوات برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشوديّ، وعضويّة كلّ من: سامي بن صالح الوابليّ (نائباً للرئيس)، المهندس عبدالكريم بن عبدالمحسن الغنيم، عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله، سلطان بن عبداللّه الشريدة، بندر بن سعد المانع.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
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وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة "الرشوديّ"وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-12
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
02:11 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:32 PM
وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة "الرشوديّ"
لمدّة 4 سنوات.. بعضويّة سامي بن صالح الوابليّ "نائباً للرئيس"
اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي التعاون لمدّة 4 سنوات برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشوديّ، وعضويّة كلّ من: سامي بن صالح الوابليّ (نائباً للرئيس)، المهندس عبدالكريم بن عبدالمحسن الغنيم، عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله، سلطان بن عبداللّه الشريدة، بندر بن سعد المانع.
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