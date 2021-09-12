النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة "الرشوديّ"

لمدّة 4 سنوات.. بعضويّة سامي بن صالح الوابليّ "نائباً للرئيس"

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي التعاون لمدّة 4 سنوات برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشوديّ، وعضويّة كلّ من: سامي بن صالح الوابليّ (نائباً للرئيس)، المهندس عبدالكريم بن عبدالمحسن الغنيم، عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله، سلطان بن عبداللّه الشريدة، بندر بن سعد المانع.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة "الرشوديّ"
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي التعاون لمدّة 4 سنوات برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشوديّ، وعضويّة كلّ من: سامي بن صالح الوابليّ (نائباً للرئيس)، المهندس عبدالكريم بن عبدالمحسن الغنيم، عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله، سلطان بن عبداللّه الشريدة، بندر بن سعد المانع.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
02:11 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:32 PM

وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة "الرشوديّ"

لمدّة 4 سنوات.. بعضويّة سامي بن صالح الوابليّ "نائباً للرئيس"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
339

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي التعاون لمدّة 4 سنوات برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشوديّ، وعضويّة كلّ من: سامي بن صالح الوابليّ (نائباً للرئيس)، المهندس عبدالكريم بن عبدالمحسن الغنيم، عبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله، سلطان بن عبداللّه الشريدة، بندر بن سعد المانع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,588
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة