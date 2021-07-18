"الداخلية ": اكتمال تفويج الحجاج لمشعر منى و"الحج": إدارة الحشود تسير وفق الخطط والإجراءات

سيتم نقل الحجاج عبر الحافلات بين المشاعر وفق البروتوكولات الصحية

أعلنت وزارة الداخلية اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى مؤكدة أنه سيتم نقل الحجاج عبر الحافلات بين المشاعر وفق البروتوكولات الصحية منوهة باكتمال استعداداتها لتنفيذ خطتها الشاملة لحج هذا العام 1442هـ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، من خلال وضع خطة شاملة تتناسب مع الوضع الحالي الذي يشهد استمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

من جانبها أكدت وزارة الحج والعمرة أن إدارة الحشود في مشعر منى تسير وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.