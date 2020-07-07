النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تركي بن طلال" يفتتح سوق "خيرات عسير" بممشى وسط أبها

يهدف لتسويق منتجات المزارعين المتضررين من جائحة كورونا

افتتح الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، سوق مشروع "خيرات عسير" مساء أمس الاثنين بممشى وسط أبها، ضمن مشروعات مبادرة نشامى عسير.

وفي التفاصيل، يهدف المشروع إلى تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وتشمل مهام مشروع خيرات عسير تسويق المنتجات المحلية ومنع تكدس وتلف المحاصيل الزراعية، وإنشاء أسواق موسمية نموذجية للمزارعين المحليين تحت إشراف وزارة المياه والبيئة والزراعة وأمانة عسير، إضافة إلى رفع تقارير الأداء الدورية لراعي المشروع وعمل إحصائية للمنتوجات العضوية وغير العضوية بمنطقة عسير، كذلك إنشاء تطبيق تنظيمي كتطوير للمبادرة.

ويهدف إلى دعم 100 مزارع من أبناء المنطقة يعرضون منتجات محاصيلهم الزراعية ما بين الحبوب والعسل والفواكه والخضار ومنتجات المشاتل الزراعية المتنوعة من الورود والنباتات العطرية التي تشتهر بها عسير، ويستقبل سوق خيرات عسير زواره من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء بخدمات متكاملة وأجواء تسويقية مختلفة يستمتع فيها الزائر بعروض لوسائل الزراعة القديمة، ومنتجات صنع في عسير، وركن خاص للمطاعم، ومنصة للعروض الشعبية، وأكشاك التثقيف الزراعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تركي بن طلال" يفتتح سوق "خيرات عسير" بممشى وسط أبها
سبق

افتتح الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، سوق مشروع "خيرات عسير" مساء أمس الاثنين بممشى وسط أبها، ضمن مشروعات مبادرة نشامى عسير.

وفي التفاصيل، يهدف المشروع إلى تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وتشمل مهام مشروع خيرات عسير تسويق المنتجات المحلية ومنع تكدس وتلف المحاصيل الزراعية، وإنشاء أسواق موسمية نموذجية للمزارعين المحليين تحت إشراف وزارة المياه والبيئة والزراعة وأمانة عسير، إضافة إلى رفع تقارير الأداء الدورية لراعي المشروع وعمل إحصائية للمنتوجات العضوية وغير العضوية بمنطقة عسير، كذلك إنشاء تطبيق تنظيمي كتطوير للمبادرة.

ويهدف إلى دعم 100 مزارع من أبناء المنطقة يعرضون منتجات محاصيلهم الزراعية ما بين الحبوب والعسل والفواكه والخضار ومنتجات المشاتل الزراعية المتنوعة من الورود والنباتات العطرية التي تشتهر بها عسير، ويستقبل سوق خيرات عسير زواره من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء بخدمات متكاملة وأجواء تسويقية مختلفة يستمتع فيها الزائر بعروض لوسائل الزراعة القديمة، ومنتجات صنع في عسير، وركن خاص للمطاعم، ومنصة للعروض الشعبية، وأكشاك التثقيف الزراعي.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
01:14 AM

"تركي بن طلال" يفتتح سوق "خيرات عسير" بممشى وسط أبها

يهدف لتسويق منتجات المزارعين المتضررين من جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
133

افتتح الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، سوق مشروع "خيرات عسير" مساء أمس الاثنين بممشى وسط أبها، ضمن مشروعات مبادرة نشامى عسير.

وفي التفاصيل، يهدف المشروع إلى تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا بطرق نظامية وباتباع إجراءات السلامة المعتمدة من قِبل وزارة الصحة.

وتشمل مهام مشروع خيرات عسير تسويق المنتجات المحلية ومنع تكدس وتلف المحاصيل الزراعية، وإنشاء أسواق موسمية نموذجية للمزارعين المحليين تحت إشراف وزارة المياه والبيئة والزراعة وأمانة عسير، إضافة إلى رفع تقارير الأداء الدورية لراعي المشروع وعمل إحصائية للمنتوجات العضوية وغير العضوية بمنطقة عسير، كذلك إنشاء تطبيق تنظيمي كتطوير للمبادرة.

ويهدف إلى دعم 100 مزارع من أبناء المنطقة يعرضون منتجات محاصيلهم الزراعية ما بين الحبوب والعسل والفواكه والخضار ومنتجات المشاتل الزراعية المتنوعة من الورود والنباتات العطرية التي تشتهر بها عسير، ويستقبل سوق خيرات عسير زواره من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء بخدمات متكاملة وأجواء تسويقية مختلفة يستمتع فيها الزائر بعروض لوسائل الزراعة القديمة، ومنتجات صنع في عسير، وركن خاص للمطاعم، ومنصة للعروض الشعبية، وأكشاك التثقيف الزراعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,824
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,601
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,849

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة