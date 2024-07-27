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"السهلي" استشاريًا للمخ والأعصاب

لايزال الدكتور نايف بن فيصل السهلي، يتلقى التهاني بمستشفى الملك فهد بجدة، بعد تخرجه استشاريًا من إحدى الجامعات المرموقة بكندا في تخصص المخ والأعصاب.

ويعتبر الدكتور نايف السهلي، أحد الكوادر الطبية المميزة.

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"السهلي" استشاريًا للمخ والأعصاب
سبق

لايزال الدكتور نايف بن فيصل السهلي، يتلقى التهاني بمستشفى الملك فهد بجدة، بعد تخرجه استشاريًا من إحدى الجامعات المرموقة بكندا في تخصص المخ والأعصاب.

ويعتبر الدكتور نايف السهلي، أحد الكوادر الطبية المميزة.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
03:19 PM

"السهلي" استشاريًا للمخ والأعصاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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لايزال الدكتور نايف بن فيصل السهلي، يتلقى التهاني بمستشفى الملك فهد بجدة، بعد تخرجه استشاريًا من إحدى الجامعات المرموقة بكندا في تخصص المخ والأعصاب.

ويعتبر الدكتور نايف السهلي، أحد الكوادر الطبية المميزة.

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10 مليارات ..

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