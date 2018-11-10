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قرار تجاري .. إيران تتلقى ضربة موجعة من شبكة "سويفت"

قالت: سنفصل ونعلق وصول بعض بنوك طهران إلى نظامنا

قال الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل الماليجوتفريد ليبرانت، ومقرها بلجيكا، إن الشبكة ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت "سويفت"، إنها ستعلق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظامها "لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي".

ولم تتطرق "سويفت" في ذلك الوقت، إلى ذكر العقوبات الأميركية باعتبارها سبب قرارها، وهو ما يعكس على الأرجح حقيقة أنها عالقة بين متطلبات تنظيمية متضاربة.

وقال ليبرانت خلال مؤتمر أعمال فرنسي ألماني في باريس، إنه في مطلع الأسبوع المقبل "سنفصل عدداً من البنوك الإيرانية"، مضيفا أنه قرار تجاري ولن يؤثر في البنوك كافة.

وذكر لاحقاً أن قائمة البنوك ستنشر في مطلع الأسبوع بعد إخطار البنوك المعنية، وامتنع عن التعليق على ما إذا كان البنك المركزي مدرجاً على القائمة وفق "سكاي نيوز".

كانت الحكومة الأميركية قد أبلغت "سويفت"، أنها تتوقع منها الامتثال للعقوبات، وأنها قد تواجه عقوبات من واشنطن إذا لم تمتثل لها.

على الجانب الآخر، يحظر على "سويفت" القيام بذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المعروف باسم قانون الحجب، الذي قد يعرّضها لعقوبات أوروبية إذا امتثلت للقانون الأميركي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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قرار تجاري .. إيران تتلقى ضربة موجعة من شبكة "سويفت"
سبق

قال الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل الماليجوتفريد ليبرانت، ومقرها بلجيكا، إن الشبكة ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت "سويفت"، إنها ستعلق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظامها "لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي".

ولم تتطرق "سويفت" في ذلك الوقت، إلى ذكر العقوبات الأميركية باعتبارها سبب قرارها، وهو ما يعكس على الأرجح حقيقة أنها عالقة بين متطلبات تنظيمية متضاربة.

وقال ليبرانت خلال مؤتمر أعمال فرنسي ألماني في باريس، إنه في مطلع الأسبوع المقبل "سنفصل عدداً من البنوك الإيرانية"، مضيفا أنه قرار تجاري ولن يؤثر في البنوك كافة.

وذكر لاحقاً أن قائمة البنوك ستنشر في مطلع الأسبوع بعد إخطار البنوك المعنية، وامتنع عن التعليق على ما إذا كان البنك المركزي مدرجاً على القائمة وفق "سكاي نيوز".

كانت الحكومة الأميركية قد أبلغت "سويفت"، أنها تتوقع منها الامتثال للعقوبات، وأنها قد تواجه عقوبات من واشنطن إذا لم تمتثل لها.

على الجانب الآخر، يحظر على "سويفت" القيام بذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المعروف باسم قانون الحجب، الذي قد يعرّضها لعقوبات أوروبية إذا امتثلت للقانون الأميركي.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
01:59 PM

قرار تجاري .. إيران تتلقى ضربة موجعة من شبكة "سويفت"

قالت: سنفصل ونعلق وصول بعض بنوك طهران إلى نظامنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل الماليجوتفريد ليبرانت، ومقرها بلجيكا، إن الشبكة ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت "سويفت"، إنها ستعلق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى نظامها "لمصلحة الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي".

ولم تتطرق "سويفت" في ذلك الوقت، إلى ذكر العقوبات الأميركية باعتبارها سبب قرارها، وهو ما يعكس على الأرجح حقيقة أنها عالقة بين متطلبات تنظيمية متضاربة.

وقال ليبرانت خلال مؤتمر أعمال فرنسي ألماني في باريس، إنه في مطلع الأسبوع المقبل "سنفصل عدداً من البنوك الإيرانية"، مضيفا أنه قرار تجاري ولن يؤثر في البنوك كافة.

وذكر لاحقاً أن قائمة البنوك ستنشر في مطلع الأسبوع بعد إخطار البنوك المعنية، وامتنع عن التعليق على ما إذا كان البنك المركزي مدرجاً على القائمة وفق "سكاي نيوز".

كانت الحكومة الأميركية قد أبلغت "سويفت"، أنها تتوقع منها الامتثال للعقوبات، وأنها قد تواجه عقوبات من واشنطن إذا لم تمتثل لها.

على الجانب الآخر، يحظر على "سويفت" القيام بذلك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المعروف باسم قانون الحجب، الذي قد يعرّضها لعقوبات أوروبية إذا امتثلت للقانون الأميركي.

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