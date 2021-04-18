"نور مكة" يعقد اللقاء الثاني للمجلس الاستشاري للمرضى بمشاركة الجهات الرسمية

"الميمني" أكد أن جميع الخدمات الطبية تقدم وفق أعلى معايير الاحترازات الصحية

أكد المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني؛ أن جميع الخدمات الصحية تقدم للمرضى وفق أعلى معايير الاحترازات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع وتسهيل للمرضى في تلقي العلاج اللازم.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال عقد اللقاء الثاني للمجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمرضى وأسرهم، والذي جاء من منطلق حرص وسعي إدارة مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي

لتحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله في ظل الجهود الكبيرة والإمكانات التي وفرتها الدولة.

وصرّح المدير التنفيذي د.وائل الميمني قائلًا إن اللقاء هدف لطرح أبرز الصعوبات التي تؤثر على تقديم خدمة متميزة للمريض

ووضع خطط تساهم في تذليل كافة الصعوبات التى تواجه المرضى وتصب في مصلحتهم للرقي بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح "الميمني" أن ذلك يأتي في إطار سعي المستشفى للتميز في مجال الرعاية الصحية للمرضى، وضمان تجربة استشفائية استثنائية للمرضى وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات في الوقت المناسب، وفهم احتياجات ورغبات المرضى ورعايتهم بشكل متميز.

وأكد فى الختام حرص جميع منسوبي مستشفى النور التخصصي على راحة المريض وخدمته في جميع التخصصات الصحية بطواقمها الفنية والإدارية .