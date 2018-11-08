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رئيس هيئة الأركان يشارك في المؤتمر الدولي للدفاع ضد الصواريخ البالستية

بمقر القيادة العامة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل

‎شارك رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في المؤتمر الدولي للدفاع ضد الصواريخ البالستية بمقر القيادة العامة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك تلبية للدعوة المقدمة من مدير وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث قام بإلقاء كلمة المملكة والمشاركة بورقة عمل تحت عنوان (الصواريخ البالستية خارج سيادة الدول والنظام العالمي) ركز فيها على حيازة المليشيات الحوثية الانقلابية للصواريخ البالستية بدعم إيراني، وتم إيضاح الأضرار الناتجة عن استهداف المدنيين في المدن السعودية موثقاً من خلالها الصور والإحصائيات التي تثبت ذلك .
‎ومن جانب آخر قدم رئيس هيئة الأركان العامة شكره وتقديره لمدير وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الامريكية الفريق صامويل جريفز على هذه الدعوة ولجميع الدول المشاركة في هذا المؤتمر لما وجده من اهتمام وحرص من المشاركين على خطر حيازة المليشيات الحوثية الانقلابية للصواريخ البالستية، مما يؤثر على استقرار وأمن المنطقة.

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رئيس هيئة الأركان يشارك في المؤتمر الدولي للدفاع ضد الصواريخ البالستية
سبق

‎شارك رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في المؤتمر الدولي للدفاع ضد الصواريخ البالستية بمقر القيادة العامة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك تلبية للدعوة المقدمة من مدير وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث قام بإلقاء كلمة المملكة والمشاركة بورقة عمل تحت عنوان (الصواريخ البالستية خارج سيادة الدول والنظام العالمي) ركز فيها على حيازة المليشيات الحوثية الانقلابية للصواريخ البالستية بدعم إيراني، وتم إيضاح الأضرار الناتجة عن استهداف المدنيين في المدن السعودية موثقاً من خلالها الصور والإحصائيات التي تثبت ذلك .
‎ومن جانب آخر قدم رئيس هيئة الأركان العامة شكره وتقديره لمدير وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الامريكية الفريق صامويل جريفز على هذه الدعوة ولجميع الدول المشاركة في هذا المؤتمر لما وجده من اهتمام وحرص من المشاركين على خطر حيازة المليشيات الحوثية الانقلابية للصواريخ البالستية، مما يؤثر على استقرار وأمن المنطقة.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
02:49 PM

رئيس هيئة الأركان يشارك في المؤتمر الدولي للدفاع ضد الصواريخ البالستية

بمقر القيادة العامة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‎شارك رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في المؤتمر الدولي للدفاع ضد الصواريخ البالستية بمقر القيادة العامة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك تلبية للدعوة المقدمة من مدير وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث قام بإلقاء كلمة المملكة والمشاركة بورقة عمل تحت عنوان (الصواريخ البالستية خارج سيادة الدول والنظام العالمي) ركز فيها على حيازة المليشيات الحوثية الانقلابية للصواريخ البالستية بدعم إيراني، وتم إيضاح الأضرار الناتجة عن استهداف المدنيين في المدن السعودية موثقاً من خلالها الصور والإحصائيات التي تثبت ذلك .
‎ومن جانب آخر قدم رئيس هيئة الأركان العامة شكره وتقديره لمدير وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع الامريكية الفريق صامويل جريفز على هذه الدعوة ولجميع الدول المشاركة في هذا المؤتمر لما وجده من اهتمام وحرص من المشاركين على خطر حيازة المليشيات الحوثية الانقلابية للصواريخ البالستية، مما يؤثر على استقرار وأمن المنطقة.

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