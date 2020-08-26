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"المسند" يتوقع أمطارًا على مرتفعات عسير وجازان اليوم

أشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة على مكة والمدينة

قال د.عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات": يُتوقع أن يشهد الأربعاء تشكّل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان.

وأشار إلى احتمال أن تهطل منها أمطار متفرقة؛ لافتًا إلى أن الحالة قد تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأوضح "المسند": متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في منطقتيْ مكة والمدينة، وربما غرب الوسطى.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يتوقع أمطارًا على مرتفعات عسير وجازان اليوم
سبق

قال د.عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات": يُتوقع أن يشهد الأربعاء تشكّل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان.

وأشار إلى احتمال أن تهطل منها أمطار متفرقة؛ لافتًا إلى أن الحالة قد تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأوضح "المسند": متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في منطقتيْ مكة والمدينة، وربما غرب الوسطى.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:04 PM

"المسند" يتوقع أمطارًا على مرتفعات عسير وجازان اليوم

أشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة على مكة والمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال د.عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات": يُتوقع أن يشهد الأربعاء تشكّل السحب فوق مرتفعات عسير وجازان.

وأشار إلى احتمال أن تهطل منها أمطار متفرقة؛ لافتًا إلى أن الحالة قد تمتد إلى مرتفعات الباحة.

وأوضح "المسند": متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في منطقتيْ مكة والمدينة، وربما غرب الوسطى.

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