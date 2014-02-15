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"يورك تاورز" العقارية تتحول إلى "مجموعة يورك القابضة" بضم "زها" للإنشاءات

بهدف مواكبة تطورها وتوسع رقعة مشاريعها على المستوى العالمي

بهدف مواكبة تطورها وتوسع رقعة مشاريعها، أعلنت رائدة صناعة العقارات في جورجيا شركة "يورك تاورز" عن تحولها إلى "مجموعة يورك القابضة"، لتضم تحتها شركة "زها" للإنشاءات، وهي شركة عقارية متكاملة الخدمات تتولى مسؤولية التخطيط الهندسي والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة لكافة مشاريع المجموعة.

وأصبحت "يورك تاورز" جزءًا من "يورك القابضة"، وهي شركة متعددة النشاطات وتنتشر فروعها في 7 دول و3 قارات مختلفة؛ حيث ستكون مسؤولة عن إدارة الممتلكات/الأصول، والوساطة بالمجموعة.

وقال "عمرو الأبوز" رئيس مجلس إدارة مجموعة يورك القابضة: بعدما حققنا الكثير كشركة دولية طموحة، استطاعت أن تشق طريقها بين الشركات العقارية العالمية خلال أقل من 6 سنوات، نحن فخورون الآن باتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة والفارقة في تاريخنا بتأسيس مجموعة "يورك القابضة" والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق مزيد من التوسع على المستوى العالمي.

وأضاف "الأبوز": تمكنا من بناء فريق عمل كبير وخبير ارتفع عدد موظفيه من 50 ليصل إلى أكثر من 450 موظفًا، وحاليًا نحن نمتلك استثمارات واعدة في جورجيا تتجاوز الـ200 مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يوضح حجم الدور الكبير والمهم الذي تلعبه مجموعتنا في ازدهار ذلك البلد الرائع، وفي رواج قطاع العقارات بشكل عام.

وتابع: إن المجموعة بما تتمتع به من خبرات كبيرة ومتنوعة في صناعة العقارات، تعتبر نفسها مستثمرًا طموحًا، ومتخصصًا في وضع أهداف استراتيجية طويلة الأجل لإنشاء وجهات سكنية وتجارية وضيافة فريدة من نوعها، مع توفير فلل للبيع في جورجيا بأعلى المواصفات، وأفضل أسعار الشقق في تبليسي؛ سعيًا إلى تعزيز مكانة دولة جورجيا كملاذ مفضل في المنطقة للعيش وإقامة الأعمال والاستثمار.

وشغلت "مريم لورتكيبانيدزه"، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "زها"، وهي تتمتع بخبرة طويلة تزيد على 10 سنوات في مجال صناعة العقارات، كما شغل "خالد أسامة" منصب رئيس مجلس إدارة شركة "يورك تاورز"، وهو واحد من أهم كوادر المجموعة؛ حيث ساهم بشكل فاعل على مدار سنوات في بناء سابقة أعمالها الكبيرة.

مجموعة يورك القابضة يورك تاورز جورجيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يورك تاورز" العقارية تتحول إلى "مجموعة يورك القابضة" بضم "زها" للإنشاءات
سبق

بهدف مواكبة تطورها وتوسع رقعة مشاريعها، أعلنت رائدة صناعة العقارات في جورجيا شركة "يورك تاورز" عن تحولها إلى "مجموعة يورك القابضة"، لتضم تحتها شركة "زها" للإنشاءات، وهي شركة عقارية متكاملة الخدمات تتولى مسؤولية التخطيط الهندسي والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة لكافة مشاريع المجموعة.

وأصبحت "يورك تاورز" جزءًا من "يورك القابضة"، وهي شركة متعددة النشاطات وتنتشر فروعها في 7 دول و3 قارات مختلفة؛ حيث ستكون مسؤولة عن إدارة الممتلكات/الأصول، والوساطة بالمجموعة.

وقال "عمرو الأبوز" رئيس مجلس إدارة مجموعة يورك القابضة: بعدما حققنا الكثير كشركة دولية طموحة، استطاعت أن تشق طريقها بين الشركات العقارية العالمية خلال أقل من 6 سنوات، نحن فخورون الآن باتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة والفارقة في تاريخنا بتأسيس مجموعة "يورك القابضة" والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق مزيد من التوسع على المستوى العالمي.

وأضاف "الأبوز": تمكنا من بناء فريق عمل كبير وخبير ارتفع عدد موظفيه من 50 ليصل إلى أكثر من 450 موظفًا، وحاليًا نحن نمتلك استثمارات واعدة في جورجيا تتجاوز الـ200 مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يوضح حجم الدور الكبير والمهم الذي تلعبه مجموعتنا في ازدهار ذلك البلد الرائع، وفي رواج قطاع العقارات بشكل عام.

وتابع: إن المجموعة بما تتمتع به من خبرات كبيرة ومتنوعة في صناعة العقارات، تعتبر نفسها مستثمرًا طموحًا، ومتخصصًا في وضع أهداف استراتيجية طويلة الأجل لإنشاء وجهات سكنية وتجارية وضيافة فريدة من نوعها، مع توفير فلل للبيع في جورجيا بأعلى المواصفات، وأفضل أسعار الشقق في تبليسي؛ سعيًا إلى تعزيز مكانة دولة جورجيا كملاذ مفضل في المنطقة للعيش وإقامة الأعمال والاستثمار.

وشغلت "مريم لورتكيبانيدزه"، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "زها"، وهي تتمتع بخبرة طويلة تزيد على 10 سنوات في مجال صناعة العقارات، كما شغل "خالد أسامة" منصب رئيس مجلس إدارة شركة "يورك تاورز"، وهو واحد من أهم كوادر المجموعة؛ حيث ساهم بشكل فاعل على مدار سنوات في بناء سابقة أعمالها الكبيرة.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
11:29 AM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
02:28 PM

"يورك تاورز" العقارية تتحول إلى "مجموعة يورك القابضة" بضم "زها" للإنشاءات

بهدف مواكبة تطورها وتوسع رقعة مشاريعها على المستوى العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بهدف مواكبة تطورها وتوسع رقعة مشاريعها، أعلنت رائدة صناعة العقارات في جورجيا شركة "يورك تاورز" عن تحولها إلى "مجموعة يورك القابضة"، لتضم تحتها شركة "زها" للإنشاءات، وهي شركة عقارية متكاملة الخدمات تتولى مسؤولية التخطيط الهندسي والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة لكافة مشاريع المجموعة.

وأصبحت "يورك تاورز" جزءًا من "يورك القابضة"، وهي شركة متعددة النشاطات وتنتشر فروعها في 7 دول و3 قارات مختلفة؛ حيث ستكون مسؤولة عن إدارة الممتلكات/الأصول، والوساطة بالمجموعة.

وقال "عمرو الأبوز" رئيس مجلس إدارة مجموعة يورك القابضة: بعدما حققنا الكثير كشركة دولية طموحة، استطاعت أن تشق طريقها بين الشركات العقارية العالمية خلال أقل من 6 سنوات، نحن فخورون الآن باتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة والفارقة في تاريخنا بتأسيس مجموعة "يورك القابضة" والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق مزيد من التوسع على المستوى العالمي.

وأضاف "الأبوز": تمكنا من بناء فريق عمل كبير وخبير ارتفع عدد موظفيه من 50 ليصل إلى أكثر من 450 موظفًا، وحاليًا نحن نمتلك استثمارات واعدة في جورجيا تتجاوز الـ200 مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يوضح حجم الدور الكبير والمهم الذي تلعبه مجموعتنا في ازدهار ذلك البلد الرائع، وفي رواج قطاع العقارات بشكل عام.

وتابع: إن المجموعة بما تتمتع به من خبرات كبيرة ومتنوعة في صناعة العقارات، تعتبر نفسها مستثمرًا طموحًا، ومتخصصًا في وضع أهداف استراتيجية طويلة الأجل لإنشاء وجهات سكنية وتجارية وضيافة فريدة من نوعها، مع توفير فلل للبيع في جورجيا بأعلى المواصفات، وأفضل أسعار الشقق في تبليسي؛ سعيًا إلى تعزيز مكانة دولة جورجيا كملاذ مفضل في المنطقة للعيش وإقامة الأعمال والاستثمار.

وشغلت "مريم لورتكيبانيدزه"، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "زها"، وهي تتمتع بخبرة طويلة تزيد على 10 سنوات في مجال صناعة العقارات، كما شغل "خالد أسامة" منصب رئيس مجلس إدارة شركة "يورك تاورز"، وهو واحد من أهم كوادر المجموعة؛ حيث ساهم بشكل فاعل على مدار سنوات في بناء سابقة أعمالها الكبيرة.

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