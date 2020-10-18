النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر الشاب يدشن معسكر الدمام بتدريبات استرجاعية وفنية

ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم فيها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً فنياً، أعقبها مناورة مصغّرة.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الاثنين تدريباته بحصة مسائية تمام السادسة، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر الشاب يدشن معسكر الدمام بتدريبات استرجاعية وفنية
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم فيها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً فنياً، أعقبها مناورة مصغّرة.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الاثنين تدريباته بحصة مسائية تمام السادسة، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
11:59 PM

الأخضر الشاب يدشن معسكر الدمام بتدريبات استرجاعية وفنية

ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4

افتتح المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم فيها اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً فنياً، أعقبها مناورة مصغّرة.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الاثنين تدريباته بحصة مسائية تمام السادسة، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,080
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,493

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة